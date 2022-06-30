Путін пообіцяв Лукашенку "Іскандер-М". У Білорусі з'явиться ядерна зброя?

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DW розпитала експертів про те, що означає для Білорусі та країн-сусідів передача Мінську Росією ракетних комплексів "Іскандер-М".
На останній зустрічі з Олександром Лукашенком, що відбулася 25 червня, Володимир Путін пообіцяв передати Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М", які можуть нести балістичні та крилаті ракети, причому "як у звичному, так і в ядерному виконанні". Його прессекретар Дмитро Пєсков згодом заявив, що про ракети з ядерними боєголовками не йшлося, лише про комплекси, які технічно здатні їх нести. Проте опитані DW експерти наголошують, що поставитися до заяв Путіна варто серйозно.
"Збулася блакитна мрія Лукашенка", - констатує військовий оглядач із Білорусі Олександр Алесін. І нагадує, що прохання поставити в Білорусь "Іскандери" лунали ще у 2003-2005 роках, проте "Росія протягом цього всього періоду відмовлялася надавати таке озброєння". Причини відмови, вважає аналітик, були різними: від багатовекторності, про яку періодично заявляв Лукашенко, до банальної відсутності грошей у Мінська.
"Зараз Лукашенко, користуючись тим, що ситуація загострилася, знову попросив у Путіна продати йому оперативно-тактичні комплекси "Іскандер". 19 травня на зустрічі з губернатором Нижегородської області РФ Нікітіним він сказав, що потрібну кількість "Іскандерів-Е" вже закуплено, тобто законтрактовано", - пояснює Алесін.
Чому саме "Іскандер-Е"? Відповідно до міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями, Росія не може постачати Білорусі ракетні системи дальністю понад 300 кілометрів, каже експерт. "Іскандер-Е" цим параметрам відповідає. Однак на зустрічі Лукашенка з Путіним йшлося вже про "Іскандер-М". "Пролунали абсолютно несподівані слова, - зазначає Алесін. - "Іскандер-М" має дальність 500 кілометрів, має в одному з варіантів ядерну боєголовку - 50 кілотонн. За міжнародними угодами, у тому числі про обмеження ракетних технологій, про нерозміщення ядерної зброї на своїй на території, Білорусь не має на це права".
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"Росія та Білорусь уже давно, починаючи з нападу на Україну, не стримуються жодними міжнародними договорами", - зазначає військовий експерт із Литви Дарюс Антанайтіс. Проте, додає Алесін, має бути названо юридичні підстави, на яких постачання комплексу до Білорусі може бути здійснено. "Насамперед і ракети, і боєголовки до них повинні залишатися під російською юрисдикцією або під спільною", - вважає він.
"Наприклад, при російсько-білоруському навчально-бойовому центрі, де нібито вивчали б цей комплекс ("Іскандер-М". - Ред.), і водночас він би стояв на навчально-бойовому чергуванні. Такий варіант було використано з комплексом С-400, який розмістили у спільному навчально-бойовому центрі у Гродненській області (Білорусі. - Ред.)", - наводить приклад Алесін.
За його припущенням, такий варіант можуть застосувати і для "Іскандера-М", інакше в Білорусі має з'явитися "стовідсоткова російська військова база", де діятимуть закони та військово-бойові статути РФ.
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У Білорусі вже є "Іскандери" - російські. Бригаду було перекинуто ще під час навчань, до початку війни в Україні. Що ж зараз зміниться?
"Поки заяви нічого не змінюють, ми не вперше зустрічаємо погрози, проте я б сказав, що сприймати їх потрібно серйозно, - вважає експерт Фінського інституту міжнародних відносин Григорій Нижніков. - І Білорусь, і Росія, обидва ці режими готові йти на усіляку ескалацію в регіоні, за межами України, для отримання вигоди. Можливість ескалації зростає, коли підвищуються ризики для збереження цих режимів".
Він вважає, що Лукашенко хотів би отримати ядерну зброю, і його слова треба сприймати не як браваду чи порожню загрозу, а як реальність. І питання залишається лише в одному - наскільки готовий Кремль передати ядерну зброю: "Я думаю, що на даному етапі Москва оцінює ризики як високі. Ситуація для неї не є настільки тупиковою чи важкою, щоб відкривати ще одну скриньку Пандори".
Якщо ж зброю таки буде розміщено в Білорусі, то, на думку Дарюса Антанайтіса, вона становитиме велику загрозу не тільки для Литви, а й для НАТО в цілому: "Росія має ядерну зброю в Калінінграді. І якщо вона з'явиться ще й в Білорусі - це знак того, що Росія готується до повномасштабної війни з НАТО і ЄС, після першого удару Росії по Євросоюзу, можливо, будуть удари і по Калінінграду, тому Росія, можливо, зараз і намагається захистити Калінінград додатковим ядерним озброєнням, яке буде розміщено у Білорусі".
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Ділянку вздовж польсько-литовського кордону, розташовану між Білоруссю та Калінінградською областю, називають головною метою Росії у Балтії. Проте експерти не пов'язують розміщення озброєнь у Білорусі саме з нею.
"Кремлю потрібен сухопутний шлях до Калінінграда. Але якщо ми говоримо про географічний Сувалкський коридор, то це не дуже хороші дороги, ліси і болота. Брати 80 кілометрів лісів - це, звичайно, цікаво, але дивно. Увійти в перешийок - це почати війну з усім НАТО. А якщо ти починаєш війну з усім НАТО, то навіщо брати такий маленький коридорчик, через який все одно не можеш перевезти свої війська до Калінінграда та з Калінінграда?", - розмірковує Дарюс Антанайтіс.
"Сувалкським коридором" у разі такого розвитку подій він називає всю територію від Білостока та Клайпеди до Калінінграда, де є багато якісних доріг, залізничні колії, порт. Проте ймовірність появи комплексів "Іскандер-М" у Білорусі Антанайтіс пов'язує не з цими територіями: "З дистанцією польоту 500 кілометрів, якщо ракети з ядерними боєголовками будуть у Білорусі, можна обстрілювати Польщу, а також інші південноєвропейські країни, Україну".
Григорій Нижніков також не дивиться на проблему лише в контексті Литви та Калінінграда: "Ми бачимо, що західні країни вживають цілу низку заходів і надсилають низку сигналів підтримки Україні - і статус кандидата в члени ЄС, і саміт G7, де висловлювалася підтримка Києву, саміт НАТО, Байден у Європі. Росія намагається показати, що має відповіді на це: "У нас теж козирі в рукаві, і ми готові до затяжної війни і битви із Заходом".
Нижніков звертає увагу на те, що зараз при обстрілі українських цілей з білоруської території всі розуміють, що це робить Росія: "Коли ж "Іскандери" будуть у білоруських руках, одразу постає питання: а хто, власне, стріляв? Вірогідна ситуація, що Росія ще більше прив'яже Лукашенка до своєї війни в Україні".
Він виходить з того, що воєнна риторика Білорусі не змусить Захід піти на поступки, як це було раніше: "Санкції не буде скасовано, всі розуміють, що Лукашенку не можна довіряти, він непередбачуваний, і його перебування при владі є більшою загрозою, ніж навіть потенційна окупація Білорусі Росією".
Головними ж постраждалими при розміщенні зброї в країні і реакції у відповідь на це Заходу Нижніков називає самих білорусів: "Санкції б'ють по білорусах, при тому, що вони вже страждають від репресій і від того, наскільки варварським став режим. У цьому випадку саме білоруси стають свого роду collateral damage (супутня шкода. - Ред.). На жаль, вони залишаються на самоті, заручниками ситуації. І це велика проблема".