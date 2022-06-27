G7 обіцяє підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно"

Лідери Великої сімки (G7) пообіцяли підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", зокрема посиленням санкцій проти Росії та зобов'язаннями щодо гарантування безпеки Києва в рамках повоєнного врегулювання.

"Ми будемо й надалі надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться у заяві саміту глав держав та урядів G7, яку було опублікована у понеділок, 27 червня.

G7 наголосила, що продовжить координувати зусилля для задоволення потреб України у військовій техніці, а також забезпечить Київ матеріальною, розвідувальною та економічною підтримкою для нарощування збройних сил. Крім того, лідери G7 пообіцяли розширити співпрацю з Україною у сферах інформаційної та енергетичної безпеки, екології, а також безпеки на морі.

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З метою післявоєнного мирного врегулювання G7 висловили готовність досягти домовленостей разом із зацікавленими країнами щодо "стійких зобов’язань у сфері безпеки, аби допомогти Україні захистити себе, забезпечити вільне та демократичне майбутнє".

Також зазначається, що країни G7 зобов'язуються працювати над подоланням міжнародних наслідків російської агресії, особливо для найбільш вразливих верств населення. Зокрема, країни заявили про готовність і надалі допомагати внутрішнім переселенцям та біженцям. Водночас Росію закликали виконати зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом - дозволити доставку гуманітарної допомоги в окупованих містах і надати безпечний виїзд цивільному населенню.

Фінансова підтримка України

Зазначається, що у 2022 році G7 планує надати Україні 29,5 мільярда доларів бюджетної підтримки. "Ця підтримка вкрай необхідна і є доповненням до економічної підтримки у 60 мільярдів доларів, наданої з 2014 по 2021 рік", - йдеться у заяві.

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Також G7 розраховує на додаткову підтримку у 3,5 мільярда доларів українським державним підприємствам та приватному сектору через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародну фінансову корпорацію.

Відповідальність за продовольчу кризу і посилення санкцій

Велика сімка також звинуватила Росію в тому, що вона несе "величезну відповідальність" за нинішню світову продовольчу кризу. У заяві G7 закликали Росію беззастережно і негайно припинити всі напади на сільськогосподарські підприємства й потужності в Україні.

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Також має бути забезпечено вільний прохід для експорту зерна з українських портів у Чорному морі, йдеться в заяві. Також країни висловили намір ще більше посилити "економічний і політичний тиск на режим Путіна та його прихильників у Білорусі, позбавляючи Росію економічних засобів для продовження загарбницької війни проти України". Зокрема, планується ізолювати Росію від світового ринку і боротися з обходом санкцій. Велика сімка також має намір ще більше скоротити доходи Росії - у тому числі й від експорту золота.

Стурбованість передачею зброї Білорусі

Лідери країн G7 також висловили "серйозну стурбованість" у зв'язку з планами Росії найближчим часом передати Білорусі ракетні комплекси, здатні нести ядерні боєголовки. У заяві лідери провідних демократій світу наголосили, що Росія повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, у тому числі тих, які забороняють використання хімічної, біологічної чи ядерної зброї. "Будь-яке використання такої зброї було б неприйнятним і матиме тяжкі наслідки", - йдеться у заяві.