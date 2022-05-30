Фактчек: голод як зброя у війні РФ проти України?

Чи використовується експорт продовольства як "тиха зброя"?

Твердження: Росія використовує голод як зброю у війні проти України. "Немає сумнівів у тому, що продовольство використовується як зброя на війні у найрізноманітніших аспектах", - заявив очільник Всесвітньої продовольчої програми(WFP) Девід Бізлі.

Фактчек DW: правильно

З початку війни в Україні керівник WFP Девід Бізлі застерігає від світової продовольчої кризи. В інтерв'ю американському телеканалу CBS у програмі "Обличчям до нації" 17 квітня 2022 року на питання, чи не використовує Путін голод як зброю, він відповів "так" та пояснив: "Немає сумнівів у тому, що продовольство використовується як зброя на війні у найрізноманітніших аспектах".

На засіданні Ради безпеки ООН 19 травня Бізлі застеріг: "Блокування портів у Одеському регіоні є оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці та призведе до голоду, заворушень і глобальних потоків біженців".

Додатково ситуацію загострює тимчасове припинення експорту зерна Росією. Найбільший у світі експортер пшениці обмежив вивезення зернових з кінця березня до кінця червня.

Коли російський експрезидент Дмитро Медведєв назвав експорт продовольства "тихою зброєю", він непрямо підтвердив закиди Бізлі. "Від наших поставок залежить продовольча безпека багатьох країн, - написав він 1 квітня у своєму Telegram. - Виходить, що наше продовольство - наша тиха зброя. Тиха, але грізна".

Пер Бродерсен, голова робочої групи з питань аграрної економіки при Східному комітеті німецької економіки, закинув Москві, що та умисно використовує цю "зброю". "Невизначеність призводить до зростання цін, - заявив він у розмові з DW. - Країни, які запасають зерно, можуть його потім продати за більш високою ціною".

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Хто закладає міни у Чорному морі?

Твердження: "Це не Росія відмовляється відкрити "українські порти", це Україна відмовляється видалити з портів міни та не забезпечує безпечне судноплавство", - заявив заступник постійного представника при ООН Дмитро Полянський.

Фактчек DW: неможливо перевірити

Війна в Україні призвела до блокування важливих портів у Чорному та Азовському морях, що своєю чергою спричинило суттєве скорочення експорту зернових з України. У зверненнях до Міжнародної морської організації (ІМО) Україна та Росія звинувачують одне одного у закладанні мін в морях та блокуванні тим самим руху суден.

Українське міністерство інфраструктури видало 28 квітня наказ про закриття морських портів Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ та Херсон через неможливість забезпечення належного рівня безпеки судноплавства до відновлення контролю над ними.

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський прокоментував у Twitter: "Яке лицемірство! Не Росія відмовляється відкрити "українські порти", це Україна відмовляється видалити з портів міни".

У повідомленні агенції AFP, опублікованому 20 травня у виданні Moscow Times, речник французької армії виходив з того, що міни у Чорному морі та портах закладають як Росія, так і Україна.

Чи спричинили санкції зростання цін на зернові?

Твердження: "Розірвання торгових, логістичних та фінансових ланцюгів та спричинене цим світове зростання цін на продовольство є прямим наслідком беззмістовного запровадження односторонніх антиросійських обмежень та загрози подальшого посилення санкційного тиску на Росію", - заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова на пресконференції 18 травня у Москві.

Фактчек DW: неправильно

Захарова закидає Заходу "поширення брехні" та заявляє, що Росія не несе відповідальності за брак продовольства у світі. Мовляв, уже у середині 2020 року виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Бізлі застерігав від небезпеки "біблійного голоду", сказала Захарова. "Західні санкції проти Росії тільки посилили цю тенденцію", - додала вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала закиди Кремля "дезінформаційною кампанією" та на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів "Великої сімки" у травні у Берліні ще раз наголосила, що "санкцій проти зерна та гуманітарної допомоги немає".

Це підтверджує і Всесвітня продовольча програма. "На експорт продовольства з Росії санкції не накладалися", - заявив речник WFP Мартін Ренч у розмові з DW. Однак, "купляти там нерентабельно, оскільки ціни високі і є адміністративні перепони".

Союз експортерів зерна Росії, який, за його даними, підтримується російським аграрним міністерством, також це підтверджує. "Ми наголошуємо, що санкції та експортний контроль проти Росії не впливають і не впливатимуть на експорт основних продуктів харчування та сільськогосподарської продукції для країн, що розвиваються", - йшлось в одному з дописів Союзу у Twitter.

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Чи можна замінити українське зерно?

Твердження: "Хороша новина у тому, що долучитись можуть інші постачальники. І прогалина, вочевидь, може бути заповнена", - сказав Пер Бродерсен, голова робочої групи з питань аграрної економіки при Східному комітеті німецької економіки.

Фактчек DW: правильно

Україна належить до найбільших у світі виробників та експортерів зернових та рослинних олій. Зважаючи на світове зростання цін та блокування українського експорту зростає занепокоєння виникненням продовольчої кризи у бідних країнах. Всесвітня продовольча програма шукає нових постачальників.

"Ціни на світовому ринку також створюють проблеми нам і збільшують витрати на нашу діяльність", - пояснює речник WFP Мартін Ренч у розмові з DW. "Зважаючи на обсяги, Україна була нашим найбільшим джерелом продовольства. Однак ми у стані знайти й інші джерела поставок, наприклад, в Індіїчи Канаді".

Також Інститут Лейбніца з питань аграрного розвитку у трансформаційних економіках (IAMO) виходить з того, що "додатковий експорт з інших регіонів, серед іншого з Індії, США та Австралії, вирівняє обмеження поставок з Росії та України, пише директор IAMO Томас Ґлаубен (Thomas Glauben).

Для Пера Бродерсена зі Східного комітету німецької економіки це є "хорошою новиною у трагічному сценарії": "Прогалина, вочевидь, може бути заповнена, - сказав він. - Долучитись можуть інші постачальники".