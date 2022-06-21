Саміт G7 у Баварії та війна в Україні: посмішки на тлі гір проблем

"Чудова сімка" знову разом і в чудовому настрої. Такий вигляд мали лідери G7, коли позували перед об'єктивами в неділю, 26 червня, першого дня саміту в замку Ельмау в баварських Альпах. Вони багато посміхалися і незабаром після формального відкриття в обід провели зустріч у форматі без краваток. Британський прем'єр Борис Джонсон та його канадський колега Джастін Трюдо жартували, що, мовляв, чи не час піти ще далі, натякаючи на відому фотосесію президента Росії Володимира Путіна з оголеним торсом.

Атмосфера схиляла до невимушеності. Саміт відбувається поряд з одним із наймальовничіших німецьких гірських курортів - Гарміш-Партенкірхеном. З погодою пощастило - день був сонячним та теплим.

Лідери США, Великобританії, Німеччини, Канади, Франції, Італії та Японії плюс керівництво Євросоюзу вже збиралися тут у 2015 році. Щоправда, зовсім іншим складом - у всіх країнах відтоді змінилися перші особи. Тоді ФРН, як і зараз, головувала у неформальному клубі провідних промислових країн світу. Про що вони говорили сім років тому, пам'ятають лише фахівці, але багатьом запам'яталася фотографія Барака Обами, який тоді був президентом США, який розслаблено сидів на лавці на тлі гір. Критики кажуть, що витрачати мільйони на проведення зустрічей, від яких залишаються лише гарні фотографії, немає сенсу.

Саміт на тлі війни в Україні

І хоча тепер лідери з неприхованим задоволенням знову сфотографувалися біля тієї ж лави, нинішній саміт G7, попри зовнішню невимушеність, особливий, і він має потенціал стати історичним. Він проходить на тлі гір проблем, яких не було десятки років - від рекордної інфляції та кліматичної катастрофи до війни в Європі. Лідери "сімки" зібралися на початку п'ятого місяця відкритого нападу Росії на Україну. Приводів згадати про це в перший день було достатньо: новий ракетний обстріл української столиці, про що як про "жорстоку війну" згадав канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), і демонстранти - ультраліві, що обвинувачували США, і прихильники України з синьо-жовтими прапорами. Нарешті, про війну нагадувало ревіння вертольотів Бундесверу, що взяли на себе незвичну роль таксі для журналістів, які не могли інакше потрапити до місця саміту через перекриті демонстрантами дороги.

Ембарго на російське золото

"Домінантною темою є війна Росії проти України", - сказав напередодні відкриття журналістам речник уряду Німеччини. За його словами, ця тема згадуватиметься у тій чи іншій формі під час більшості дискусій. Перше детальне обговорення було заплановано на вечір неділі в рамках сесії про зовнішню політику та має продовжитись у понеділок, коли до учасників саміту відеозв'язком звернеться президент України Володимир Зеленський. Глава його офісу, Андрій Єрмак, закликав G7 у відповідь на обстріл Києва запровадити нові санкції проти Росії та поставити Україні зброю.

Очікується, що щодо України на саміті буде ухвалено окрему заяву. У питанні санкцій Київ може сподіватись на реальний результат. За ініціативою США учасники G7 планують запровадити ембарго на імпорт російського золота, одного з основних джерел прибутку РФ. Що стосується запропонованого президентом США Джо Байденом верхнього порогу для цін на нафту, що злетіли через війну, то тут, схоже, складніше. Як зазначають німецькі джерела, країнам непросто швидко відмовитися від російських енергоносіїв і не зашкодити планам захисту планети від глобального потепління, використовуючи вугілля.

Демонстративна єдність як сигнал Москві

Щодо зброї, то заяви про це можливі скоріше на саміті НАТО в Мадриді, який відбудеться після зустрічі "сімки". Однією з інтриг саміту в Ельмау обіцяє стати позиція лідерів запрошених країн, серед яких Індія, яка не підтримує західні санкції проти Росії. Можливо, і в цьому контексті слід розглядати оголошений на саміті пакет допомоги на розвиток інфраструктури у світі на суму 600 мільярдів доларів США.

У будь-якому разі, сенсацій від саміту "сімки" чекати не доводиться. "Ми не зрушимо гори", - сказав перед його початком канцлер Шольц. Першого дня головним підсумком можна назвати демонстрацію єдності G7 як західного клубу перед війною РФ проти України, про що говорив президент США Байден.

Ця єдність була ще недавно темою обговорень, коли Німеччину критикували за повільність при постачанні Україні важких озброєнь. Незадовго до саміту це питання було знято, Київ отримав обіцяні Берліном гаубиці. На цьому тлі невимушені пози та посмішки президентів та прем'єрів виглядали виправданими.