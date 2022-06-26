Росія з Каспійського моря атакувала Київ ракетами: є жертви

Зранку неділі, 26 червня, Росія ракетами обстріляла Київ. Вибухи пролунали в Шевченківському районі столиці, де ракети влучили у верхні поверхи житлового будинку та на територію дитячого саду.

Внаслідок атаки на дев'ятиповерхівку, за попередніми даними, загинув чоловік, п'ятеро людей зазнали поранень, повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко. Серед них - семирічна дівчинка, яку рятувальники ДСНС витягли з-під завалів, та її мама, яку придавило бетонною плитою.

Рятувальники ДСНС на місці події

"Вона (поранена жінка. - Ред.) є громадянкою Росії, але тривалий час проживає в Києві. Передайте російським пропагандистам, що Росія вбиває своїх громадян у багатоквартирних житлових будинках, називаючи їх у своїх звітах військовими об'єктами", - цитує Клименка пресслужба Нацполіції. Дівчинка наразі перебуває у лікарні, за словами лікарів, її стан стабільний.

25 мешканців будинку евакуювали, зазначив мер Києва Віталій Кличко. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Атака на дитячий садок

Також одна з запущених ракет влучила на територію дитячого саду неподалік пошкодженого будинку, повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко. В результаті удару з'явилася вирва діаметром сім метрів. Оскільки удар стався о 6 ранку в неділю, майданчик був порожній. Іншого дня на ньому би грали десятки українських дітей, зауважив Геращенко.

Авіаудари по Києву Росія завдала зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160 з району Каспійського моря, повідомив згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. "На озброєнні у них основні ракети, які вони звідти по нас запускають, це Х101. Вона може летіти на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Тобто, їм (бомбардувальникам. - Ред.) залітати до нас абсолютно необов’язково, їм треба просто злетіти, вийти на бойовий курс і випустити ракети", - розповів речник та наголосив, що таких ракет по Києву було випущено від чотирьох до шести. Частину з них збили сили протиповітряної оборони.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, залишки однієї зі збитих ППО ракет впали в одному з сіл Київщини. Руйнувань та постраждалих немає.