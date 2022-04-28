Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Антон Геращенко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Геращенко".
2019 року Антона Геращенка призначено заступником міністра внутрішніх справ України. Раніше Антон Геращенко був депутатом Верховної Ради, Харківської міської ради, очолював Краснодарську райдержадміністрацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Адвокати Віталія Марківа заявили клопотання про долучення до справи нових матеріалів. 1 жовтня стане відомо, чи долучить суд до справи нові докази, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.