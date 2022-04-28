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Антон Геращенко

Антон Геращенко - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Антон Геращенко".

2019 року Антона Геращенка призначено заступником міністра внутрішніх справ України. Раніше Антон Геращенко був депутатом Верховної Ради, Харківської міської ради, очолював Краснодарську райдержадміністрацію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі

РФ завдала ракетних ударів по Києву, є постраждалі 28.04.2022

Під час російської атаки у столиці України перебували генсек ООН і прем'єр Болгарії.
Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського

Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського 20.03.2021

Мітингувальники під офісом Зеленського запалювали фаєри і кидали шумові гранати, а також вимастили червоною фарбою фасад будівлі ОП. У МВС цю акцію прихильників Стерненка назвали "провокацією".
Поліція відкликала листа з рішенням суду про блокування 426 сайтів

Поліція відкликала листа з рішенням суду про блокування 426 сайтів 25.02.2021

У МВС повідомили, що ініціатором позову був громадянин, якому не подобалося те, що на різних сайтах його називали "шахраєм і пройдисвітом".
Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС

Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС 04.01.2021

Інформація, що вказує на можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства Павла Шеремета, не вплине на статус підозрюваних у виконанні убивства, сказав заступник голови МВС України Антон Геращенко.
Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру

Нападнику з Кривого Рогу повідомили про підозру 08.11.2020

Затриманого чоловіка підозрюють у вбивстві двох і замаху на вбивство вісьмох людей у Кривому Розі, повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС

Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС 29.09.2020

Адвокати Віталія Марківа заявили клопотання про долучення до справи нових матеріалів. 1 жовтня стане відомо, чи долучить суд до справи нові докази, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
У Нацполіції заявили про ліквідацію полтавського терориста

У Нацполіції заявили про ліквідацію "полтавського терориста" 01.08.2020

Під час спецоперації чоловіка, який раніше захопив заручника у Полтаві і після цього переховувався у лісі, було ліквідовано, заявляють у Національній поліції.
Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантинних обмежень

Зеленського можуть оштрафувати за порушення карантинних обмежень 04.06.2020

Під час робочої поїздки до Хмельницького президент України міг порушити карантинні обмеження, кажуть у МВС України. Якщо це доведуть, то на Зеленського чекає грошовий штраф.
Зґвалтування і тортури у Кагарлику: поліцейським вручили підозри

Зґвалтування і тортури у Кагарлику: поліцейським вручили підозри 26.05.2020

Слідчі ДБР повідомили про підозру двом поліцейським, яких звинувачують у зґвалтуванні жінки та побитті чоловіка. Суд просять взяти їх під варту без альтернативи застави.
На Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб з мисливської рушниці

На Житомирщині чоловік застрелив сімох осіб з мисливської рушниці 22.05.2020

На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із власної мисливської зброї. Поліція затримала стрільця та вилучила його рушницю.
Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука

Суд у Греції звільнив з-під варти ексдепутата Ради Сергія Мельничука 03.03.2020

Затриманого днями в Греції колишнього командира батальйону "Айдар" та ексдепутата ВР Сергія Мельничука звільнено з-під варти рішенням суду в Греції. Його затримав Інтерпол на вимогу Росії.
У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах

У Нацполіції почали провадження через заворушення в Нових Санжарах 22.02.2020

Підозри та адміністративні протоколи готуються пред'явити 24 особам, затриманим під час заворушень у Нових Санжарах, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Нацполіція України: у Києві затримали кримінального авторитета

Нацполіція України: у Києві затримали кримінального авторитета 16.02.2020

У Києві затримали підозрюваного лідера злочинної організації, який був у міжнародному розшуку, заявила Нацполіція. За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, ідеться про кримінального авторитета Євгена Анісімова.
У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук

У Києві загинув народний депутат Дмитро Тимчук 19.06.2019

За попередньою робочою версією слідства народний депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук загинув від вогнепального поранення під час чищення власної нагородної зброї.
Коментар: Розлад у відносинах між Берліном і Києвом

Коментар: Розлад у відносинах між Берліном і Києвом 15.11.2018

Роками сайт "Миротворець" нацьковує людей проти "ворогів народу". Потрапив під його приціл і екс-канцлер ФРН Ґергард Шредер. Цей скандал може погіршити німецько-українські відносини, вважає Бернд Йоганн.

Берлін відреагував на включення Шредера до списку Миротворця

Берлін відреагував на включення Шредера до списку "Миротворця" 14.11.2018

У Берліні знову закликали Київ вжити дій для закриття сайту, на якому розміщено переліки "антиукраїнських діячів". Нещодавно до списків було додано і Ґергарда Шредера.
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