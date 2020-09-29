 Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Суд у справі Марківа ухвалить рішення про залучення нових доказів - МВС

Адвокати Віталія Марківа заявили клопотання про долучення до справи нових матеріалів. 1 жовтня стане відомо, чи долучить суд до справи нові докази, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Банер у Києві з вимогою звільнити Марківа

Банер у Києві з вимогою звільнити Марківа. Фото з архіву

У Мілані у вівторок, 29 вересня, відбулося перше засідання апеляційного суду у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Адвокати Віталія заявили клопотання про долучення до матеріалів справи важливих доказів, які вказують на непричетність Віталія до загибелі італійського журналіста Роккеллі", - написав Геращенко у соцмережі Facebook. За його даними, 1 жовтня суд у Мілані має оголосити, чи долучать до справи нові докази.

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Серед доказів, які висунула сторона захисту, - експертизи відео- і звукозаписів пострілів, а також комісійна військова експертиза, повідомив Геращенко. Також адвокати просять долучити як доказ документальний фільм The Wrong Place ("Не в той час, не в тому місці"), у якому італійські військові експерти та юристи кажуть про необґрунтованість вимсунутих Марківу обвинувачень. Адвокати також наполягають на виїзді італійських прокурорів на місце подій - гору Карачун - і на проведенні там експертиз.

За що засудили Віталія Марківа

У липні 2019 року суд першої інстанції в місті Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі. Українця засудили за ймовірну причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі. Фотограф загинув у травні 2014 року на Донбасі на початку російської агресії проти України. Згодом це рішення було оскаржене. Захист просить остаточно і беззаперечно виправдати Марківа.

У МВС України очікують виправдального вироку у справі Марківа.

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