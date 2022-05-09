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Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МВС України".

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі

Росія нанесла 9 травня ракетні удари по Одесі, є постраждалі 09.05.2022

75-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події другої половини понеділка, 9 травня.
З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних

З Маріуполя в Запоріжжя евакуювали ще 500 цивільних 06.05.2022

72-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 6 травня.
Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН

Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН 05.05.2022

71-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 5 травня.
ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби

ФРН може передати Україні радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби 04.05.2022

70-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 4 травня.
Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним

Папа Римський Франциск хоче зустрітися з Путіним 03.05.2022

69-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 3 травня.
Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї

Зеленський допускає використання Росією забороненої зброї 02.05.2022

68-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 2 травня.
У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters

У Донецьку та Луганську захопили співробітників ОБСЄ - Reuters 23.04.2022

59-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події суботи, 23 квітня.
Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр

Унаслідок війни знищено 30 відсотків української інфраструктури - міністр 19.04.2022

55-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 19 квітня.
В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора

В Україні за час збройної агресії РФ загинули 200 дітей - Офіс генпрокурора 16.04.2022

52-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події першої половини суботи, 16 квітня.
Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС

Зникли речові докази у справі про ДТП за участі кортежу Ярославського - МВС 15.02.2022

За словами глави МВС, у справі про ДТП за участі кортежу харківського бізнесмена Ярославського зникли речові докази - одяг загиблого чоловіка з моргу.
Глава МВС України: Будь-якого гіркіна розстріляють без попередження

Глава МВС України: Будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження 14.02.2022

Денис Монастирський записав звернення до українців. Міністр запевнив, що повторення подій у Слов'янську 2014 року не допустять: "в разі спроби захоплення адмінбудівель будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження".
Поліція кличе на допит бізнесмена Ярославського через смертельну ДТП

Поліція кличе на допит бізнесмена Ярославського через смертельну ДТП 10.02.2022

Харківська поліція кличе на допит Олександра Ярославського через смертельну аварію. Сам бізнесмен, за даними ЗМІ, залишив Україну.

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці 31.01.2022

Правоохоронці заявили про затримання групи осіб, яка начебто планувала низку насильницьких акцій у Києві та чотирьох обласних центрах України з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Що відомо на цей момент?
В Україні проведуть масові навчання для цивільного населення

В Україні проведуть масові навчання для цивільного населення 27.01.2022

Інструктори приділять особливу увагу безпеці поводження з вибухонебезпечними предметами, заявив глава МВС України Монастирський. В межах навчань проведуть перевірку роботи систем цивільної безпеки у населених пунктах.
Синдром Гогілашвілі: коли на посадах кум, брат і сват

Синдром Гогілашвілі: коли на посадах кум, брат і сват 13.12.2021

Звільнення заступника глави МВС Гогілашвілі після конфлікту зі підлеглими на блокпості на Донеччині не вирішить проблеми, зазначають співрозмовники DW. Проблема - у кадровій політиці нинішньої влади, кажуть критики.
Кабмін звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС України

Кабмін звільнив Гогілашвілі з посади заступника глави МВС України 13.12.2021

Уряд звільнив Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням. Цьому передувала публікація скандального відео, де фігурував ексчиновник.

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