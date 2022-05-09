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Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "МВС України".
Денис Монастирський записав звернення до українців. Міністр запевнив, що повторення подій у Слов'янську 2014 року не допустять: "в разі спроби захоплення адмінбудівель будь-якого "гіркіна" розстріляють без попередження".