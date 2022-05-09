Міністерство внутрішніх справ України

Спроба дестабілізації України зсередини? Що говорять правоохоронці

Правоохоронці заявили про затримання групи осіб, яка начебто планувала низку насильницьких акцій у Києві та чотирьох обласних центрах України з метою дестабілізувати ситуацію в країні. Що відомо на цей момент?