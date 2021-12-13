Синдром Гогілашвілі: коли на посадах кум, брат і сват

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал на блокпості у Донецькій області через те, що поліцейські зупинили його автівку. Посадовець послуговувався у розмові нецензурною лайкою і погрожував поліціянтам мовою кримінального сленгу. Згодом Гогілашвілі вибачився за "свою зайву емоційність". Однак це йому не допомогло: після заклику президента Володимира Зеленського звільнити зухвалого посадовця, у понеділок, 13 грудня, уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ "за власним бажанням".

Хто такий Олександр Гогілашвілі?

Біографія Гогілашвілі на сайті МВС викладена досить лаконічно. Він народився в 1973 році в Грузії. Першу вищу освіту отримав у 46 років перед призначенням на посаду в МВС: у 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу і права за спеціальністю "Облік та оподаткування", у 2020 році закінчив цей же університет за спеціальністю "Право".

В графі щодо трудової діяльності вказаний лише один запис: з жовтня 2018 року до вересня 2019 року Гогілашвілі був соціальним працівником міжнародної громадської організації Центр здорової молоді (Київ).

У міністерстві внутрішніх справ Гогілашвілі почав працювати у вересні 2019 року - на посаді заступника Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Після приходу на посаду міністра Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився його заступником. Він відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Чоловік помічниці та орден від Зеленського

Критики зауважують, що певну роль у призначенні Гогілашвілі на високу посаду в МВС могли зіграти родинні зв'язки. Річ у тім, що його дружина Марія Левченко, яку експосадовець вказував у декларації, входить до вузького кола довірених осіб президента Зеленського. Глава держави на одній з пресконференцій називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

У жовтні минулого року Зеленський нагородив Гогілашвілі серед кількох правоохоронців орденом "За заслуги ІІІ ступеня" "за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені у справі боротьби зі злочинністю, сумлінне та бездоганне служіння українському народу".

Кадрова політика чинної влади

У розмові з DW директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін висловив думку, що ситуація з Гогілашвілі сталася через кадрову політику чинної влади, "коли людей призначають не за критерієм фаховості, а за знайомством чи за особистою відданістю, чи за чимось іншим". Кобзін відзначив, що особа, яка займала посаду заступника міністра внутрішніх справ "не розуміла, якими наказами керуються правоохоронці і як має поводитись заступник голови МВС на блокпостах і у воюючій країні".

Експерт обурюється тим, чому так довго (три роки. - Ред. ) Гогілашвілі займав таку високу посаду. "Він не є фахівцем, а є дивною особистістю з дивним підходом до роботи з персоналом. Тим більше він до призначення ніколи не працював у правоохоронних органах", - зауважив експерт.

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Найкращий запобіжник - відкритий конкурс

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, який після Революції гідності був головою експертної ради з реформування тоді ще міліції при МВС, переконаний, що Гогілашвілі справді заслуговує на звільнення. "Чиновник такого рангу так себе поводить з патрульними, зі своїми колегами по міністерству, де вони разом працюють - це просто непристойно. Це звільнення цілком закономірне", - наголосив він в коментарі DW.

Захаров переконаний, що ключовим запобіжником того, щоб подібні ситуації не повторювались є "відкриті конкурси на високі державні посади". Він нагадав, що одного разу керівника нацполіції, коли ним став Сергій Князєв, обирали на відкритому конкурсі. Тоді кандидати представляли програми та візії.

Проведення відкритих конкурсів на ключові посади в МВС вимагає і Денис Кобзін. За його словами, поки все буде відбуватись за принципом "хтось з кимось домовився і свою людину привів, а той когось зі своїх "зачепив" по знайомству - до того часу будуть такі ситуації і відбуватись", - каже експерт.