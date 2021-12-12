Зеленський вимагає звільнити заступника глави МВС Гогілашвілі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути тільки одна реакція - його звільнення. Про це він написав у своєму Telegram у неділю, 12 грудня.

"Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником", - написав президент.

Він додав, що "відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин". На думку українського президента, демократичний уряд не може існувати без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, і тих, хто їм підпорядковується.

Скандал на блокпосту

10 грудня в соцмережах з'явилося відео, на якому Олександр Гогілашвілі сперечається із правоохоронцями на блокпосту на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи.

Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям. "Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", - сказав Гогілашвілі. Також на відео видно, як Гогілашвілі хапає поліцейського за барки та розмахує руками.

Після розголосу ситуації міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ініціював відсторонення Гогілашвілі і проведення розслідування інциденту. Згодом у Facebook чиновник вибачився за свою надмірну емоційність.

Хто такий Олександр Гогілашвілі

За даними на сайті МВС, Гогілашвілі народився в 1973 році в Грузії. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу і права за спеціальністю "Облік та оподаткування", у 2020 році закінчив цей же університет за спеціальністю "Право". У 2018-2019 роках працював соціальним працівником Міжнародної громадської організації "Центр здорової молоді" в Києві.

У міністерстві внутрішніх справ Гогілашвілі почав працювати у вересні 2019 року - на посаді заступника Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Після приходу на посаду міністра Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився його заступником. Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

У своїй декларації Олександр Гогілашвілі вказав Марію Левченко як свою дружину. Президент Зеленський на пресконференції називав її серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".