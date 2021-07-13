Верховна Рада призначила Дениса Монастирського главою МВС

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Під час голосування на проведеному в п'ятницю, 16 липня, пленарному засіданні українського парламенту кандидатуру Монастирського на цей пост підтримав 271 народний депутат.

Після цього, відповідно до закону, Монастирський достроково склав повноваження народного депутата. Це рішення підтримали 340 народних депутатів. Крім того, Монастирський склав присягу члена уряду.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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13 липня Аваков подав заяву про звільнення з посади. Аваков очолював міністерство внутрішніх справ України з лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду Арсенія Яценюка, в якому пропрацював з 2014-2016 роки. Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019 роки), Олексія Гончарука (2019-2020 роки) та Дениса Шмигаля (2020-2021 роки).

13 липня президент України Володимир Зеленський запропонував на засіданні фракції "Слуга народу" кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Фракція підтримала пропозицію президента. Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити Монастирського главою МВС.