 Глава МВС України Арсен Аваков подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Глава МВС України Арсен Аваков подав у відставку

Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ України, яку він обіймав з початку 2014 року.

Арсен Аваков

Арсен Аваков у Верховній Раді

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков іде в відставку. Заява міністра оприлюднена на сайті МВС у вівторок, 13 липня.

"Відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ", - йдеться в заяві.

Аваков подякував команді МВС за роки спільної праці, а також додав, що дякує "кожному офіцеру, рядовому і службовцю". Причини своєї відставки Аваков не назвав. 

Верховна Рада може розглянути питання відставки Авакова в середу або четвер, повідомила на Facebook народна депутатка Єлизавета Ясько (фракція "Слуга народу").

Аваков очолював МВС із 27 лютого 2014 року. Уперше його призначили на цю посаду в уряді на чолі з Арсенієм Яценюком (2014-2016). Потім Аваков працював в урядах Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) й Дениса Шмигаля (2020-2021).

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