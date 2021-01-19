Зеленський: Аваков має піти у разі невинуватості підозрюваних у справі Шеремета

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі, якщо доведуть невинуватість підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, постане питання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Я про це не говорив, це складне питання. Якщо засудили (мається на увазі висунення обвинувачень і тривале утримання під вартою підозрюваних у вбивстві журналіста. - Ред.) незаконно, то ви знаєте, я серйозно говоритиму з міністром, чи може він залишитися. В такій ситуації - ні, і він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу", - сказав Зеленський на пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства, у четвер, 20 травня.

Крім того, Зеленський показав одному з журналістів свою переписку з підозрюваною у справі Шеремета військовою медсестрою Яною Дугарь. "Я знаю детально, що відбувається, і мені не все одно, якщо незаконно було засуджено цих людей. І те, що вони перебували за гратами, мені не все одно. Доказів стовідсоткових ще немає про те, що вони невинуваті чи вони винуваті", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко та Яні Дугарь ще на два місяці, до 18 липня. Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у "справі Шеремета" Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

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