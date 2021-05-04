"Справа Шеремета": суд подовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугарь
Шевченківський районний суд Києва подовжив запобіжний захід обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета - Юлії Кузьменко та Яні Дугарь.
Юлія Кузьменко (архівне фото)
Шевченківський районний суд Києва в вівторок, 18 травня, продовжив запобіжний захід Юлії Кузьменко та Яні Дугарь, обвинувачуваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 18 липня. Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а стосовно Яни Дугарь продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.
Відповідну ухвалу суд виніс, задовольнивши клопотання прокуратури. "Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинувачуваній Кузьменко до 18 липня. Продовжити термін дії зобов'язань обвинувачуваній Дугарь ... до 18 липня", - йдеться в документі, який було зачитано під час судового засідання.
На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення, потім прокурори в суді заявили клопотання про продовження запобіжного заходу обвинувачуваним. Наступне судове засідання в справі має відбутися 25 травня.
Нагадаємо, що 30 квітня Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у "справі Шеремета" Андрію Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.
25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.
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Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
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