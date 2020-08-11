Справу про вбивство Шеремета розглядатиме суд присяжних

Шевченківський районний суд Києва у вівторок, 25 серпня, ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко у вбивстві журналіста Павла Шеремета відбудеться 4 вересня судом присяжних. На це рішення суду протягом 7 днів може бути подана апеляційна скарга, повідомила агенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, своїм рішенням суд долучив до матеріалів кримінальної справи скаргу захисту обвинувачуваних на зміну підслідності досудового розслідування, зміну групи прокурорів, продовження терміну досудового розслідування, на дії слідчого щодо незаконного затримання Антоненка, Кузьменко та проведення негласних слідчих дій. Клопотання адвокатів Кузьменко про виклик кількох свідків із числа високопоставлених осіб суд залишив без задоволення.

Справа Павла Шеремета

20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано автомобіль керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

12 грудня 2019 року поліція провела обшуки і повідомила про підозру низці осіб. Того самого дня відбувся брифінг у справі Шеремета за участі керівництва Нацполіції, МВС і президента України Володимира Зеленського, на якому було частково розкрито проміжні результати розслідування та названо імена підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Про підозру у вбивстві Шеремета було повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячому хірургу Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Усі вони були затримані.

12 серпня Апеляційний суд Києва залишив запобіжний захід для Антоненка у вигляді тримання під вартою до 14 вересня без змін. 11 серпня цей суд ухвалив рішення про пом'якшення запобіжного заходу для Кузьменко та помістив її під цілодобовий домашній арешт. Раніше суд скасував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для Дугарь.

Захист підозрюваних наполягає на непричетності усіх трьох до вбивства журналіста. У Києві проводяться акції з вимогою звільнити фігурантів цієї справи через необґрунтованість звинувачень.