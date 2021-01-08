Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після проведення ще кількох слідчих дій генеральний прокурор ухвалить рішення щодо подальших кроків у розслідуванні кримінальної справи стосовно замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

"Ми постійно ставимо собі запитання, "а який мотив?" І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Павло Шеремет - Ред.) є незручною людиною", - заявив Аваков в ефірі програми "В гостях у Гордона" у вівторок, 2 березня. При цьому міністр наголосив, що "не приміряє", чи лягають показання білоруського інформатора в загальну канву справи, яка розлідується в Україні.

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Аваков нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні. "Він дав показання. Показання цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - наводить слова міністра агенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, у середині січні колишній співробітник білоруського підрозділу спецпризначення Ігор Макар дав свідчення слідчим Нацполіції України у справі про вбивство Шеремета. Макар має процесуальний статус свідка, і під час допиту надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підготовки підриву Павла Шеремета, заявляли 19 січня у Нацполіції.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета в Україні

Як повідомлялось, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що ОлександрЛукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі також обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ. Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.

В інтерв'ю DW Ігор Макар заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам.

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Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року.

Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета, про яку оголосили глава МВС Арсен Аваков і президент України Володимир Зеленський на брифінгу, була висунута двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета. При цьому Антоненко з грудня 2019 року до цього часу утримується під вартою, Кузьменко перевели з СІЗО під цілодобовий домашній арешт, а на Дугарь поклали особисті зобов'язання. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Їм закидають, що вони, "діючи з особистих мотивів, вирішили створити в суспільстві резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту".