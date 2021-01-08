Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета

Міністр внутрішніх справ України послався на "цікаві показання" білоруського інформатора щодо замовників убивства журналіста.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що після проведення ще кількох слідчих дій генеральний прокурор ухвалить рішення щодо подальших кроків у розслідуванні кримінальної справи стосовно замовників убивства журналіста Павла Шеремета.
"Ми постійно ставимо собі запитання, "а який мотив?" І ось ми побачили мотив, що білоруські спецслужби вважали, що він (Павло Шеремет - Ред.) є незручною людиною", - заявив Аваков в ефірі програми "В гостях у Гордона" у вівторок, 2 березня. При цьому міністр наголосив, що "не приміряє", чи лягають показання білоруського інформатора в загальну канву справи, яка розлідується в Україні.
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Аваков нагадав, що з інформатором були проведені слідчі дії в Україні. "Він дав показання. Показання цікаві. Ще буде в нас дві цікаві слідчі дії, а потім генеральний прокурор вирішить, чи можна цю інформацію робити публічною і що з нею робити далі", - наводить слова міністра агенція "Інтерфакс".
Нагадаємо, у середині січні колишній співробітник білоруського підрозділу спецпризначення Ігор Макар дав свідчення слідчим Нацполіції України у справі про вбивство Шеремета. Макар має процесуальний статус свідка, і під час допиту надав слідчим інформацію, яка може істотно прискорити процес встановлення замовників і обставин підготовки підриву Павла Шеремета, заявляли 19 січня у Нацполіції.
Як повідомлялось, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що ОлександрЛукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".
На зустрічі також обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ. Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар.
В інтерв'ю DW Ігор Макар заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам.
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Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року.
Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета, про яку оголосили глава МВС Арсен Аваков і президент України Володимир Зеленський на брифінгу, була висунута двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета. При цьому Антоненко з грудня 2019 року до цього часу утримується під вартою, Кузьменко перевели з СІЗО під цілодобовий домашній арешт, а на Дугарь поклали особисті зобов'язання. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає. Їм закидають, що вони, "діючи з особистих мотивів, вирішили створити в суспільстві резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту".