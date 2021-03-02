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Ігор Макар - ексспівробітник білоруського спецназу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Макар".
Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар на початку 2021 року поширив аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, і відпавив ці записи для розслідування в Україну та Європейський Союз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ексклюзив DW. Журналіст Павло Шеремет володів інформацією щодо зниклих у Білорусі політиків і це могло бути причиною його вбивства - стверджує Ігор Макар, колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз".