Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ігор Макар

Ігор Макар - ексспівробітник білоруського спецназу. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Макар".

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар на початку 2021 року поширив аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, і відпавив ці записи для розслідування в Україну та Європейський Союз. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета

Арсен Аваков заявляє про білоруський слід у справі про вбивство Павла Шеремета 02.03.2021

Міністр внутрішніх справ України послався на "цікаві показання" білоруського інформатора щодо замовників убивства журналіста.

Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета

Екссиловик з Білорусі дав свідчення в Україні щодо вбивства Шеремета 19.01.2021

Нацполіція України допитала Ігоря Макара, який поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета. Мінськ звинуватив Макара у шахрайстві.

Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео)

Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео) 08.01.2021

Колишній білоруський силовик оприлюднив свідчення інформатора у КДБ Білорусі. Хто такий Ігор Макар і як він пояснює мотиви публікації ним компромату на Олександра Лукашенка?
За що вбили Шеремета: колишній силовик оприлюднює свідчення інформатора (07.01.2020)

За що вбили Шеремета: колишній силовик оприлюднює свідчення інформатора (07.01.2020) 07.01.2021

Ексклюзив DW. Журналіст Павло Шеремет володів інформацією щодо зниклих у Білорусі політиків і це могло бути причиною його вбивства - стверджує Ігор Макар, колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз".
За що вбили Павла Шеремета? Основні версії

За що вбили Павла Шеремета? Основні версії 07.01.2021

Журналіста Павла Шеремета вбили в Києві за наказом спецслужб Білорусі, стверджує колишній білоруський силовик Ігор Макар. У Києві ж і досі немає одностайного бачення мотивів убивства. DW розповідає про основні версії.
Екссиловик з Білорусі Макар: Після смерті Шеремета нікому не передавав записи

Екссиловик з Білорусі Макар: Після смерті Шеремета нікому не передавав записи 05.01.2021

В інтерв'ю DW колишній білоруський силовик Ігор Макар розповів про те, чому не передав записи розмов білоруських силовиків українським спецслужбам після загибелі Павла Шеремета у 2016 році.
Екссиловик з Білорусі Макар: Лукашенко дав КДБ установку усунути Шеремета

Екссиловик з Білорусі Макар: Лукашенко дав КДБ установку усунути Шеремета 05.01.2021

Колишній білоруський силовик Ігор Макар надав виданню EUobserver аудіозапис, з якого випливає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів усунути своїх опонентів. Подробиці - в інтерв'ю DW з Ігорем Макаром.
Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну 05.01.2021

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.

Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина?

Жорстокість білоруських силовиків. У чому причина? 02.12.2020

Уже більше ста днів влада Білорусі вдається до насильства проти протестувальників. Колишні силовики поділилися своїми міркуваннями про причини жорстокості співробітників правоохоронних відомств.