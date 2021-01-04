Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео)

Колишній білоруський силовик оприлюднив свідчення інформатора у КДБ Білорусі. Хто такий Ігор Макар і як він пояснює мотиви публікації ним компромату на Олександра Лукашенка?
Європейське видання EUobserver 4 січня оприлюднило аудіозапис, на якому начебто посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення критиків режиму Лукашенка, зокрема і журналіста Павла Шеремета. Аудіофайл надав Ігор Макар - колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз". Дивіться ексклюзив DW:
Рівно рік тому DW вдалося отримати ексклюзивну інформацію від колишнього бійця "ескадрону смерті" про те, як викрадали і вбивали критиків Олександра Лукашенка у 90-ті. Тепер цю справу розслідують у Євросоюзі.
Розслідування вбивства Павла Шеремета - одна з найскладніших справ для МВС України останнім часом. Про головні версії правоохоронців DW розповіли у Нацполіції.