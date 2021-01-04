Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео)

Річниця сенсаційного викриття про режим Лукашенка та "ескадрони смерті" у Білорусі (відео)

Рівно рік тому DW вдалося отримати ексклюзивну інформацію від колишнього бійця "ескадрону смерті" про те, як викрадали і вбивали критиків Олександра Лукашенка у 90-ті. Тепер цю справу розслідують у Євросоюзі.