 Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.01.2021

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Політика й суспільство

Нова версія вбивства Павла Шеремета чи компромат на Лукашенка? (відео)

Колишній білоруський силовик оприлюднив свідчення інформатора у КДБ Білорусі. Хто такий Ігор Макар і як він пояснює мотиви публікації ним компромату на Олександра Лукашенка?

Weißrussland Belarus Alexander Lukaschenko Innere Sicherheit

Олександр Лукашенко програв вибори, але залишився у керма Білорусі

Європейське видання EUobserver 4 січня оприлюднило аудіозапис, на якому начебто посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення критиків режиму Лукашенка, зокрема і журналіста Павла Шеремета. Аудіофайл надав Ігор Макар - колишній співробітник білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз". Дивіться ексклюзив DW:



 

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