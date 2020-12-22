Річниця сенсаційного викриття про режим Лукашенка та "ескадрони смерті" у Білорусі (відео)

Рівно рік тому DW вдалося отримати ексклюзивну інформацію від колишнього бійця "ескадрону смерті" про те, як викрадали і вбивали критиків Олександра Лукашенка у 90-ті. Тепер цю справу розслідують у Євросоюзі.
Слідчий комітет Білорусі після виходу фільму Deutsche Welle "Вбивства критиків Лукашенко" (тут кросс-промо) відновив розслідування за фактом зникнення колишнього голови МВС Юрія Захаренка. Але через три місяці знову призупинив його - через неможливість встановити особу звинуваченого. Подробиці дивіться у нашому сюжеті:
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Олександр Лукашенко та його старший син Віктор під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і ЧC-2021 з хокею. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але не в цьому випадку.