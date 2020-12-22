 Річниця сенсаційного викриття про режим Лукашенка та ″ескадрони смерті″ у Білорусі (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.12.2020

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Політика й суспільство

Річниця сенсаційного викриття про режим Лукашенка та "ескадрони смерті" у Білорусі (відео)

Рівно рік тому DW вдалося отримати ексклюзивну інформацію від колишнього бійця "ескадрону смерті" про те, як викрадали і вбивали критиків Олександра Лукашенка у 90-ті. Тепер цю справу розслідують у Євросоюзі.

DW Exklusiv Todesschwadrone in Weißrussland Ende der 90er Jahre

Ексміністр внутрішніх справ Юрій Захаренко - одна з перших жертв режиму Олександра Лукашенка

Слідчий комітет Білорусі після виходу фільму Deutsche Welle "Вбивства критиків Лукашенко" (тут кросс-промо) відновив розслідування за фактом зникнення колишнього голови МВС Юрія Захаренка. Але через три місяці знову призупинив його - через неможливість встановити особу звинуваченого. Подробиці дивіться у нашому сюжеті: 

DW.COM

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (відео)

Що собі дозволяє датчанин, ставши мером німецького міста? Як Латвія хоче отримати зиск від виходу Великобританії з ЄС? Що креативні французи придумали робити з черствим багетом?  

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео)

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і ЧC-2021 з хокею. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але не в цьому випадку.  

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