Річниця сенсаційного викриття про режим Лукашенка та "ескадрони смерті" у Білорусі (відео)

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

Як викрадали і вбивали критиків Олександра Лукашенка у 90-ті? Рівно рік тому DW вдалося отримати ексклюзивну інформацію від колишнього бійця "ескадрону смерті" Юрія Гаравського. Що змінилося за рік після виходу фільму DW? І що спільного між подіями в Білорусі у 90-ті та нинішніми переслідуваннями протестувальників?