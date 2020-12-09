Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео)

Санкції стосуються Олександра Лукашенка як президента НОК. А також Віктора Лукашенка як першого віцепрезидента НОК й особи, яка відповідальна за повсякденну діяльність Національного олімпійського комітету Білорусі. Крім того, МОК заморозить усі платежі НОК Білорусі, а виплати, необхідні для підготовки до Олімпійських ігор, будуть переказувати безпосередньо спортсменам. МОК також дозволив брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Токіо спортсменам, які зіткнулися з репресіями.