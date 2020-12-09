 Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.12.2020

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Політика й суспільство

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео)

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і ЧC-2021 з хокею. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але не в цьому випадку.

Євродепутати також взяли під приціл і пристрасть Лукашенка - хокей

Євродепутати також взяли під приціл і пристрасть Лукашенка - хокей

Санкції стосуються Олександра Лукашенка як президента НОК. А також Віктора Лукашенка як першого віцепрезидента НОК й особи, яка відповідальна за повсякденну діяльність Національного олімпійського комітету Білорусі. Крім того, МОК заморозить усі платежі НОК Білорусі, а виплати, необхідні для підготовки до Олімпійських ігор, будуть переказувати безпосередньо спортсменам. МОК також дозволив брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Токіо спортсменам, які зіткнулися з репресіями. 

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Докладно

Євродепутати також взяли під приціл і пристрасть Лукашенка - хокей

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