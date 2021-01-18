На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чемпіонат світу з хокею".

Чемпіонат світу з хокею з шайбою проводиться, починаючи від 1920 року. Організовує змагання Міжнародна федерація хокею з шайбою. Чемпіонат світу з хокею з м’ячем проводиться, починаючи від 1957 року. Організатором Чемпіонату світу з хокею з м’ячем виступає Федерація міжнародного бенді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.