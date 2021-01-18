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Чемпіонат світу з хокею

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Чемпіонат світу з хокею".

Чемпіонат світу з хокею з шайбою проводиться, починаючи від 1920 року. Організовує змагання Міжнародна федерація хокею з шайбою. Чемпіонат світу з хокею з м’ячем проводиться, починаючи від 1957 року. Організатором Чемпіонату світу з хокею з м’ячем виступає Федерація міжнародного бенді. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею 18.01.2021

Через політичні протести та з міркувань безпеки Міжнародна федерація хокею з шайбою вирішила не проводити Чемпіонат світу в Мінську. Раніше провідні спонсори відмовилися підтримувати чемпіонат у Білорусі.

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео)

Гол у ворота Лукашенка: санкції від МОК, на черзі хокей? (відео) 10.12.2020

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і ЧC-2021 з хокею. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але не в цьому випадку.
Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)

Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020) 09.12.2020

Олександр Лукашенко та його старший син Віктор тепер вже й під санкціями Міжнародного олімпійського комітету. У Білорусі можуть відібрати і Чемпіонат світу з хокею 2021 року. Євродепутати вважають, що спорт - не політика, але в цьому випадку виправдань немає.

ЧС-2010 із хокею у Німеччині: продано понад 300 тисяч квитків

ЧС-2010 із хокею у Німеччині: продано понад 300 тисяч квитків 21.03.2010

7-23 травня У ФРН триватиме чемпіонат світу з хокею з шайбою. Він пройде в трьох містах - Ґельзенкірхені, Кельні та Мангеймі. Підготовка до спортивної події світового масштабу вступає в завершальну стадію.