 Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.01.2021

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Новини

Мінськ позбавили права приймати Чемпіонат світу з хокею

Через політичні протести та з міркувань безпеки Міжнародна федерація хокею з шайбою вирішила не проводити Чемпіонат світу в Мінську. Раніше провідні спонсори відмовилися підтримувати чемпіонат у Білорусі.

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Олександр Лукашенко (архівне фото)

Білорусь позбавили права приймати цьогорічний Чемпіонат світу з хокею. Про це у понеділок, 18 січня, оголосила Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF). "Через проблеми щодо безпеки, які непідконтрольні IIHF, сьогодні рада IIHF підтвердила, що рішення перенести Чемпіонат світу з хокею 2021 року з Мінська не уникнути", - йдеться у заяві федерації. 

У федерації зазначили, що були проведені консультації щодо питань безпеки, пов'язаних як з політичними заворушеннями у країні, так і пандемією коронавірусу.

Чемпіонат світу у травні-червні 2021 року мали приймати столиця Білорусі Мінськ та столиця Латвії Рига. Найближчим часом рада IIHF вирішуватиме долю чемпіонату. Можливе проведення хокейного форуму лише в Ризі, або ж в якості альтернативних варіантів розглядають перенесення чемпіонату в Данію чи Словаччину, зазначає інформагенція dpa.  

Раніше компанії Škoda, Nivea і Liqui Moly через порушення прав людини у Білорусі заявили, що відмовляться спонсорувати чемпіонат, якщо матчі проходитимуть у Мінську. Представники білоруського громадянського суспільства та іноземні політики неодноразово закликали керівництво IIHF позбавити Білорусь права проводити Чемпіонат світу і відреагувати тим самим на політику влади країни та Олександра Лукашенка.

Тихановська привітала рішення ради IIHF

Одна з лідерів білоруської опозиції, колишня кандидатка в президенти країни Світлана Тихановська привітала рішення ради IIHF. "Це - перемога, тому що не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста перед Чемпіонатом світу. Це - перемога, тому що Лукашенку не вдалося зробити вигляд, ніби у нього все під контролем. Це - перемога, тому що білоруси домоглися свого - і зробили це разом", - зазначила у заяві Тихановська. 

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики неодноразово жорстко поводилися з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

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