У Білорусі в новому році відновилися акції протесту

Локальні акції протесту 3 січня проходять в різних районах Мінська, повідомлень про затримання поки немає.
У білоруській столиці Мінську в неділю, 3 січня, відновилися традиційні акції протесту проти результатів президентських виборів, що відбулися в серпні минулого року. Акції мають локальний характер і проходять у дворах будинків, повідомляє агенція "Інтерфакс-Захід" з посиланням на очевидців.
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Протестувальники з біло-червоно-білою символікою рухаються невеликими колонами у своїх районах, вигукуючи гасла: "Живе Білорусь!", "Не забудемо, не пробачимо!", "Віримо, можемо, переможемо!".
Цього дня відбулася також нечисленна акція протесту біля факультету журналістики Білоруського державного університету в Мінську. Таким чином протестувальники висловили підтримку затриманим журналістам.
Інформації про затримання поки немає. Офіційна представниця ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич повідомила, що обстановка у Мінську спокійна. Раніше повідомлялося, що в період новорічних свят білоруська міліція несе службу в посиленому режимі і готова припиняти акції протесту.
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У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.
З середини листопада минулого року протестувальники дотримуються тактики локальних акцій у різних районах Мінська та інших міст країни, відмовившись від масштабних зібрань.
У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.
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