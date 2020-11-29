США розширили санкції щодо Білорусі

Адміністрація США розширила обмежувальні заходи проти посадовців і організацій Білорусі через придушення нинішньою білоруською владою демократичних прагнень народу. Про це в середу, 23 грудня, повідомили в мінфіні та Держдепартаменті США. Розширення санкцій стосується насамперед білоруських чиновників та відомств, що підтримують нинішнього білоруського правителя Олександра Лукашенка.

За даними мінфіну США, до санкційного списку відтепер також включено ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська. Також під санкції мінфіну США потрапив і перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусії Геннадій Казакевич.

Всі активи та майно зазначених осіб і структур на території США або під контролем громадян США будуть заблоковані. Американським громадянам забороняється також без спеціального дозволу вести справи з людьми і організаціями, що потрапили під санкції.

"Білоруський народ і надалі намагається мирним шляхом втілювати в життя свої основні демократичні права, а держава і далі відповідає на це жорстким придушенням", - зазнається в поширеній заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна, цитує інформагенція dpa.

Цього ж дня Державний департамент США повідомив про заборону в'їзду до країни ще 39 особам з Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократії. Загалом у санкційному списку США тепер - 63 особи з Білорусі.

Як зазначає dpa, підсанкційні білоруські структури та організації навряд чи мають майно та активи у США. Утім, оголошені Вашингтоном обмежувальні заходи проти них значно ускладнять їм можливість мати якісь стосунки з підприємствами, організаціями та фізособами з інших країн, оскільки тоді останнім також загрожуватимуть санкції США.

Читайте також: Коментар: Нові санкції ЄС не злякають Путіна і Лукашенка

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

Дивитись відео 05:31 Поділитись Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mU1l Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)