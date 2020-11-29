США розширили санкції щодо Білорусі

Адміністрація Дональда Трампа розширила санкції проти чиновників та відомств Білорусі за фальсифікацію виборів та придушення протестів.
Олександр Лукашенко (архівне фото) та його оточення зазнають дедалі більшого санкційного тиску Заходу
Адміністрація США розширила обмежувальні заходи проти посадовців і організацій Білорусі через придушення нинішньою білоруською владою демократичних прагнень народу. Про це в середу, 23 грудня, повідомили в мінфіні та Держдепартаменті США. Розширення санкцій стосується насамперед білоруських чиновників та відомств, що підтримують нинішнього білоруського правителя Олександра Лукашенка.
За даними мінфіну США, до санкційного списку відтепер також включено ЦВК Білорусі, антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі "Альфа", ГУВС Мінміськвиконкому і ОМОН Мінська. Також під санкції мінфіну США потрапив і перший заступник міністра внутрішніх справ Білорусії Геннадій Казакевич.
Всі активи та майно зазначених осіб і структур на території США або під контролем громадян США будуть заблоковані. Американським громадянам забороняється також без спеціального дозволу вести справи з людьми і організаціями, що потрапили під санкції.
"Білоруський народ і надалі намагається мирним шляхом втілювати в життя свої основні демократичні права, а держава і далі відповідає на це жорстким придушенням", - зазнається в поширеній заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна, цитує інформагенція dpa.
Цього ж дня Державний департамент США повідомив про заборону в'їзду до країни ще 39 особам з Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократії. Загалом у санкційному списку США тепер - 63 особи з Білорусі.
Як зазначає dpa, підсанкційні білоруські структури та організації навряд чи мають майно та активи у США. Утім, оголошені Вашингтоном обмежувальні заходи проти них значно ускладнять їм можливість мати якісь стосунки з підприємствами, організаціями та фізособами з інших країн, оскільки тоді останнім також загрожуватимуть санкції США.
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У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.
У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.
Слідом за Євросоюзом до санкцій щодо низки білоруських посадовців вдалася й Канада. Глава МЗС країни пригрозив дедалі більшим тиском на білоруських чиновників, відповідальних за репресії проти громадян.
Світлана Тихановська закликала Берлін скасувати візи для протестувальників, яких переслідує білоруська влада, і розширити санкції щодо наближених до Олександра Лукашенка осіб.
Країни Євросоюзу запроваджують уже третій санкційний пакет на тлі конфлікту навколо президентських виборів у Білорусі. Цього разу штрафні заходи запровадять проти ще 29 фізичних осіб і семи компаній.