Тихановська закликала Берлін активніше підтримувати протестувальників у Білорусі

Одна з лідерів протестів у Білорусі Світлана Тихановська закликала Німеччину активніше підтримувати демонстрантів, які виступають проти правління Олександра Лукашенка. "Ми чуємо багато слів про підтримку, але нам потрібні дії", - заявила опозиціонерка німецькому виданню Der Spiegel, оприлюдненому в понеділок, 14 грудня.

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Вона закликала скасувати візовий режим для протестувальників, яких переслідує білоруська влада, а також розширити на рівні Євросоюзу санкції стосовно "правлячого кола" Лукашенка.

При цьому Тихановська висловила впевненість, що протестувальникам в Білорусі вдасться домогтися свого. Крім того, опозиціонерка визнала, що "стала жорсткішою всередині", але, як і раніше, не вважає себе владною людиною.

Пізніше цього ж дня Тихановська має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

На початку жовтня вона вже приїжджала до Берліна і зустрічалася з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel).

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Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі більше чотирьох місяців не вщухають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосив Олександра Лукашенка.

Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення білоруських політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників.

Представники опозиції сформували Координаційну раду (КС) для передачі влади в Білорусі, однак в підсумку всі члени президії КС були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.

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