 Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу

Світлана Тихановська закликала білорусів взяти участь у роботі платформи зі збору доказів злочинів Олександра Лукашенка та його режиму.

Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу

Тихановська оголосила про створення в Білорусі народного трибуналу

Одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська в п'ятницю, 13 листопада, оголосила про створення в країні народного трибуналу і "амністію за захоплення Лукашенка і членів його терористичного угруповання".

"Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його посібники - терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини", - написала Тихановська у своєму Telegram-каналі. "Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази", - продовжила вона.

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За словами екскандидатки в президенти країни, її "міжнародна група вже веде роботу з визнання Лукашенка і його посібників терористичною організацією".

Цілі народного трибуналу в Білорусі

Робота народного трибуналу буде спрямована на "нейтралізацію ідеологів і посібників режиму", які загрожують учасникам протестів звільненням з місця роботи або відрахуванням з вузу, а також на збір і перевірку злочинів режиму, вказала Тихановська.

При цьому вона повідомила, що на базі платформи "Голос", створеної перед виборами президента для протидії фальсифікаціям, працюватиме централізована система фіксацій порушень закону та збору доказів цих порушень. "Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї", - підкреслила Тихановська. При цьому вона пообіцяла, що "кожен порушник закону, який сприятиме збору доказів, полегшить свою долю або навіть отримає амністію".

Амністія для силовиків за повідомлення про злочинні накази

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План Тихановської передбачає, що після збору доказів кожен білорус зможе проголосувати за звинувачення підозрюваних. В результаті всі люди, за яких проголосує народ Білорусі, першими будуть притягнуті до відповідальності, пообіцяла лідерка опозиції.

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Окремо Світлана Тихановська закликала співробітників силових структур повідомляти про випадки отримання та виконання злочинних наказів, пообіцявши амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності тим, хто візьме участь у цій програмі.

Крім того, екскандидатка у президенти країни закликала білорусів 20 грудня вийти на наймасовіший марш протесту із заявою народного звинувачення, щоб "показати всьому світу, що справедливого суду над злочинцями вимагає більшість".

Протести в Білорусі після виборів президента

З 9 серпня в Білорусі не вщухають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в підтасовуванні підсумків голосування,придушуються силовиками.

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За минулі місяці силовики неодноразово виявляли безпрецедентну жорстокість при придушенні народних виступів. При цьому офіційний Мінськ говорить лише про трьох загиблих в результаті жорстоких дій проти протестувальників. Світлана Тихановська, яку багато білорусів вважають справжньою переможницею  на виборах, через тиск влади була змушена покинути Білорусь.

Європейський Союз у жовтні ввів санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. До списку санкцій потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також весь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові вибори президента, що відповідають міжнародним стандартам.

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

 

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