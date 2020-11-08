 СК Білорусі проводить перевірку через смерть побитого силовиками мінчанина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

СК Білорусі проводить перевірку через смерть побитого силовиками мінчанина

Слідчий комітет Білорусі повідомив, що проводить перевірку за фактом загибелі Романа Бондаренка. Його доставили у лікарню із численними травмами і забоями. Він став ще однією жертвою силовиків.

Силовики у Мінську

Силовики у Мінську (архівне фото)

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили у п'ятницю, 13 листопада, що проводиться перевірка за фактом загибелі 31-річного Романа Бондаренка в Мінську. "На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, аналізуються відеозаписи, розміщені в інтернеті", - розповіли в СК.

За цим фактом слідчим управлінням СК по Мінську проводиться перевірка, передає інформагенція "Інтерфакс-Запад".

Напередодні в лікарні в Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, доставлений до медзакладу напередодні з центрального РУВС столиці Білорусі. За даними видання tut.by, Бондаренко потрапив до лікарні з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами.

За свідченнями очевидців, інцидент стався у вже легендарному в Мінську дворі, що отримав назву "Площа змін", коли туди 11 листопада ввечері приїхали невідомі в цивільному одязі і масках і почали знімати з паркану біло-червоно-білі стрічки. Роман був одним з жителів, які намагалися з'ясувати, що відбувається. В результаті його кинули на гірку на дитячому майданчику, і він сильно вдарився головою. Після чого Романа затримали і відвезли на мікроавтобусі.

Близько тисячі людей зібралися на "Площі змін" ввечері 12 листопада, щоб вшанувати пам'ять загиблого.

Читайте також: Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих

Жертви розгону мирних протестів у Білорусі

Офіційний Мінськ говорить про трьох загиблих внаслідок розгону мирних протестів в Білорусі, що не припиняються з 9 вересня після того, як ЦВК країни оголосила про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Правозахисники вважають, що оскільки загальне число затриманих на акціях йде на тисячі, а доля багатьох з них невідома, загиблих може бути значно більше. Наприклад, Telegram-канал "Білорусь" 12 листопада опублікував знімок народного меморіалу учасникам протесту, загиблим від рук силовиків, створеного в білоруському населеному пункті Сениці на кордоні з Мінськом. Там розміщені фотографії сімох осіб. 

Дивитись відео 01:20

Протести у Білорусі: силовики Лукашенка нахабнішають (08.11.2020)

Також за темою

Weißrussland | Belarus Minsk | Proteste Polizei Festnahmen

Протести в Білорусі: правозахисники повідомляють про понад 800 затриманих 08.11.2020

За даними правозахисного центру "Вясна", кількість затриманих осіб під час недільного протесту в Мінську та інших білоруських містах становить понад 800.

Belarus Minsk | Demonstration und Ausschreitungen

Протести в Білорусі: затримані понад 250 людей 01.11.2020

Під час протестів в Мінську та інших білоруських містах затримано понад 250 людей. Також стались сутички мітингарів з силовиками, повідомляють правозахисники.

Weißrussland | Protesten in Minsk | Festnahmen

Побитий силовиками житель Мінська помер у лікарні 12.11.2020

31-річний Роман Бондаренко був доставлений в мінську лікарню з міліції з набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами. Він став черговою жертвою силовиків.

Реклама

Докладно

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель їздить на броньованому Audi A8 L Security

На яких авто їздять німецькі політики

У автопарку федерального уряду Німеччини і вищих посадових осіб на земельному рівні лише дві імпортні машини.  

Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

Куди приведе Україну карантин вихідного дня?

Підприємці говорять про загрозу банкрутства, експерти сумніваються в ефективності "карантину вихідного дня".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  