СК Білорусі проводить перевірку через смерть побитого силовиками мінчанина

У Слідчому комітеті Білорусі повідомили у п'ятницю, 13 листопада, що проводиться перевірка за фактом загибелі 31-річного Романа Бондаренка в Мінську. "На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, аналізуються відеозаписи, розміщені в інтернеті", - розповіли в СК.

За цим фактом слідчим управлінням СК по Мінську проводиться перевірка, передає інформагенція "Інтерфакс-Запад".

Напередодні в лікарні в Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, доставлений до медзакладу напередодні з центрального РУВС столиці Білорусі. За даними видання tut.by, Бондаренко потрапив до лікарні з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами.

За свідченнями очевидців, інцидент стався у вже легендарному в Мінську дворі, що отримав назву "Площа змін", коли туди 11 листопада ввечері приїхали невідомі в цивільному одязі і масках і почали знімати з паркану біло-червоно-білі стрічки. Роман був одним з жителів, які намагалися з'ясувати, що відбувається. В результаті його кинули на гірку на дитячому майданчику, і він сильно вдарився головою. Після чого Романа затримали і відвезли на мікроавтобусі.

Близько тисячі людей зібралися на "Площі змін" ввечері 12 листопада, щоб вшанувати пам'ять загиблого.

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Жертви розгону мирних протестів у Білорусі

Офіційний Мінськ говорить про трьох загиблих внаслідок розгону мирних протестів в Білорусі, що не припиняються з 9 вересня після того, як ЦВК країни оголосила про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Правозахисники вважають, що оскільки загальне число затриманих на акціях йде на тисячі, а доля багатьох з них невідома, загиблих може бути значно більше. Наприклад, Telegram-канал "Білорусь" 12 листопада опублікував знімок народного меморіалу учасникам протесту, загиблим від рук силовиків, створеного в білоруському населеному пункті Сениці на кордоні з Мінськом. Там розміщені фотографії сімох осіб.