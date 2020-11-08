Побитий силовиками житель Мінська помер у лікарні

У мінській лікарні швидкої медичної допомоги помер 31-річний Роман Бондаренко, доставлений до медзакладу напередодні з центрального РУВС столиці Білорусі. Цю інформацію інтернет-виданню tut.by у четвер, 12 листопада, підтвердили родичі загиблого.

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Згідно з даними видання, Бондаренко потрапив до лікарні з великим набряком мозку, закритою черепно-мозковою травмою, субдуральними гематомами, забоями і саднами. Операція тривала кілька годин, але лікарі спочатку заявили родичами, що у хлопця "шанс вижити один з тисячі".

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За свідченнями очевидців, інцидент стався у вже легендарному в Мінську дворі, що отримав назву "Площа змін", коли туди 11 листопада ввечері приїхали невідомі в цивільному одязі і масках і почали знімати з паркану біло-червоно-білі стрічки. Роман був одним з жителів, які намагалися з'ясувати, що відбувається. В результаті його кинули на гірку на дитячому майданчику, і він сильно вдарився головою. Після чого Романа затримали і відвезли на мікроавтобусі.

Жертви розгону мирних протестів у Білорусі

Офіційний Мінськ говорить про трьох загиблих внаслідок розгону мирних протестів в Білорусі, що не припиняються з 9 вересня після того, як ЦВК країни оголосила про перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах.

Правозахисники вважають, що оскільки загальне число затриманих на акціях йде на тисячі, а доля багатьох з них невідома, загиблих може бути значно більше. Наприклад, Telegram-канал "Білорусь" 12 листопада опублікував знімок народного меморіалу учасникам протесту, загиблим від рук силовиків, створеного в білоруському населеному пункті Сениці на кордоні з Мінськом. Там розміщені фотографії сімох осіб.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Послання для Лукашенка Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Біло-червоно-білий прапор як символ протестів Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Як використовують головний символ протесту в Білорусі Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мирна революція в кожному дворі Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Мінські "діджеї змін" В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Одяг на балконі - з політичним підтекстом Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Назви ЗМІ - на сміттєвих баках На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Написи на стінах - популярна форма протесту Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Колективні графіті Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Політична боротьба на рівні символів Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка Протести в Білорусі тривають Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка. Автор: Наталія Позднякова

