 Протести в Білорусі: затримані понад 250 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

Протести в Білорусі: затримані понад 250 людей

Під час протестів в Мінську та інших білоруських містах затримано понад 250 людей. Також стались сутички мітингарів з силовиками, повідомляють правозахисники.

Під час протестів в Мінську

Під час протестів в Мінську

У Білорусі під час протестів в неділю, 1 листопада, затримали понад 250 людей. Про це повідомив правозахисний центр "Вясна". Серед них щонайменше шестеро журналістів, при цьому повідомляється, що одного з них сильно побили. Затримання відбувалися в основному в Мінську, а також в Гродно та Могильові.

Білоруські правоохоронці використовували нелетальну зброю для попереджувальних пострілів в повітря, повідомили агенції "РИА Новости" в ГУВС.

Під час "Маршу проти терору" в Мінську силовики не пускали демонстрантів до народного меморіалу в урочищі Куропати, де традиційно в день пам'яті проходять заходи вшанування пам'яті жертв репресій кінця 1930-х років. Пізніше біля Куропат стались сутички правоохоронців з протестувальниками.

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

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