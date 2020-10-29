 Білорусь закриває кордон на в′їзд для іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2020

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Новини

Білорусь закриває кордон на в'їзд для іноземців

Такі заходи у Держприкордонкомітеті пояснюють бажанням влади запобігти поширенню коронавірусу. Заборона на в'їзд іноземців починає діяти з 1 листопада, але не стосуватиметься тих, хто прибуває через аеропорт Мінська.

Grenzkontrolle an der Grenze zwischen Weißrussland und Polen (DW/Oles Petrowitsch)

Білорусь із 1 листопада тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства.

"Із 1 листопада Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян та осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19", - йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонкомітету Білорусі в суботу, 31 жовтня. 

Передбачаєтсья низка винятків, зокрема для дипломатів або іноземців, які мають посвідку на проживання у Білорусі. На осіб, які прибувають через аеропорт Мінська, також заборона на в'їзд не поширюватиметься. 

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Нагадаємо, перші повідомлення про часткове закриття кордонів Білорусі з'явилися у четвер, 29 жовтня.

Тоді білоруські незалежні ЗМІ повідомляли, що у білорусів, які намагаються повернутися з України, Польщі та Литви, виникли проблеми з перетином кордону. На форумах повідомлялося також, що водіїв і пасажирів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон. Пізніше офіційний представник білоруського Держприкордонкомітету Антон Бичковський підтвердив, що влада Білорусі тимчасово обмежує в'їзд в країну через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, Польщі, Латвії та Литви.

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До того Олександр Лукашенко, призначаючи своїх нових помічників по Брестській і Гродненській області, нагадав про висловлене раніше розпорядження закрити кордон. "Ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... але народи не винні", - сказав Лукашенко.

У свою чергу, екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська тоді заявила, що рішення Мінська про закриття кордонів з Україною, Латвією, Литвою та Польщею свідчить про паніку нинішньої влади.

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    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 08:33

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