У Білорусі під час недільного маршу затримали понад тисячу протестувальників - правозахисники

У Білорусі в неділю, 8 листопада, під час Маршу народовладдя в Мінську, а також регіональних акцій протесту затримали понад тисячу людей. Такі дані наводить правозахисний центр "Вясна". При цьому більшість затриманих припадає на столицю Білорусі, інші затримання стались у Вітебську, Гомелі, Бобруйську, Могильові. У списках правозахисників - білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" Ольга Хиженкова, срібний призер Олімпіськийх ігор, легкоатлет Андрій Кравченко та кікбоксер Іван Ганін.

Загальне число затриманих від початку протестів в серпні, за інформацією газети "Наша нива", перевищило у Білорусі 17320. За даними видання, йдеться про "наймасштабніші політичні репресії в Європі за останні 40 років".

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У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Згодом у ЄС затвердили запровадження санкцій щодо Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців.