 ЄС запроваджує санкції щодо Олександра Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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ЄС запроваджує санкції щодо Олександра Лукашенка

ЄС запустив процедуру встановлення обмежувальних заходів щодо Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців. Рішення набуде чинності наприкінці тижня.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Представники держав-членів Євросоюзу у середу, 4 листопада, запустили процедуру запровадження санкцій щодо правителя Білорусі Олександра Лукашенка, повідомила агенція dpa. Також обмежувальні заходи будуть запроваджені ще щодо 14 білоруських посадовців. Очікується, що рішення з їх запровадження набуде чинності 6 листопада - до цього дня мають надійти письмові підтвердження від 27-ми членів ЄС.

Санкційними заходами, серед яких і обмеження на в'їзд до ЄС, Брюссель хоче посилити тиск на Лукашенка та виразити солідарність з народом Білорусі.

Нагадаємо, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. З того часу в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. 12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджується готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.

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