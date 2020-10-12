 Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2020

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Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі - Кулеба

Україна приєднається до вже запроваджених ЄС санкцій проти Білорусі і розгляне питання щодо приєднання до нових санкцій блоку після їхнього уведення в дію, запевнив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Україна приєднається до вже запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Білорусі і розгляне питання щодо приєднання до нових санкцій ЄС після їхнього уведення в дію. Про це на брифінгу у вівторок, 13 жовтня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою. Ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, то ми будемо діяти за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС ухвалює санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що питання Білорусі є прикладом того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС і України, "коли ми дійсно виступаємо єдиним фронтом з найбільш болючих питань".

Нагадаємо, 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.

12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджується готовність Євросоюзу запровадити санкції  й щодо самого правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

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