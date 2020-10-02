ЄС запровадив санкції проти білоруських посадовців

ЄС у п'ятницю, 2 жовтня, затвердив за письмовою процедурою індивідуальні санкції щодо посадовців Білорусі. До списку внесли імена 40 осіб, яких Брюссель вважає причетними до фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня і насильства проти маніфестантів під час мирних протестів. Санкції набули чинності цього ж дня після публікації постанови в офіційному віснику ЄС. Ідеться про заборону на в'їзд до ЄС і заморожування банківських активів у разі їхньої наявності на території спільноти.

"Білорусь 9 серпня провела президентські вибори, які не відповідали міжнародним стандартам і супроводжувалися репресіями проти незалежних кандидатів і жорстоким переслідуванням мирних протестувальників", - зазначено в рішенні Ради ЄС.

"Це (запровадження санкцій - Ред.) дає чіткий сигнал підтримки з боку ЄС демократичного права народу Білорусі обирати свого президента на вільних і чесних виборах", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Він висловив сподівання, що санкції переконають керівництво Білорусі зупинити насильство, звільнити всіх незаконно затриманих людей, розслідувати всі порушення і зловживання, а також розпочати справжній інклюзивний діалог із опозицією з метою "знайти мирний шлях виходу з кризи".

У додатку до опублікованої в офіційному віснику ЄС постанови Ради ЄС вказані, зокрема, заступник глави МВС Білорусі та командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, глава МВС Білорусі Юрій Караєв, заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського "ОМОНу" Дмитро Балаба.

До "чорного списку" також потрапили начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков. Крім того, до санкційного переліку потрапив увесь склад ЦВК, включно з головою Центральної виборчої комісії Лідією Єрмошиною, заступником голови Вадимом Іпатовим та секретаркою комісії Оленою Дмухайло.

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Президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним, до санкційного списку наразі не внесли. Як повідомив кореспондент DW у Брюсселі, глава Європейської Ради Шарль Мішель пояснив це бажанням діалогу між владою та протестувальниками в Білорусі, зокрема за посередництва ОБСЄ. "Але ми будемо стежити за ситуацією, за її розвитком", - зауважив Мішель.

Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.

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У ЄС наголосили, що не визнаватимуть легітимності Олександра Лукашенка. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців. Раніше санкції запровадили Литва, Латвія й Естонія.

Білорусь запровадила проти ЄС санкції у відповідь.

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