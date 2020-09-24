У МЗС України визначилися, як звертатимуться до Лукашенка

Після 5 листопада, коли завершиться термін п'ятирічного перебування на посаді президента Білорусі Олександра Лукашенка, для офіційного Києва він стане звичайним громадянином. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у своїй офіційній риториці Київ називатиме його на ім'я та прізвище - Олександр Лукашенко. Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив під час брифінгу у Києві, який відбувся сьогодні, 30 вересня, відповідаючи на запитання DW.

За словами Дмитра Кулеби, формулювання на кшталт "незаконно обраний" чи "нелегітимний" президент "прекрасні для медіа, для заголовків, для постів у Facebook". "Але ви запитуєте про офіційну позицію, то я вам відповідаю: Олександр Лукашенко", - ще раз уточнив міністр.

Читайте також: Зеленський скасував візит до Білорусі

Нагадаємо. що 23 вересня, після таємної інавгурації Олександра Лукашенка і вступу на посаду президента Білорусі, Дмитро Кулеба написав у своїй сторінці у Twitter: "З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави".