Білорусь запровадила проти ЄС санкції у відповідь

Міністерство закордонних справ (МЗС) Білорусі оголосило про запровадження санкцій у відповідь на раніше оголошені Європейським Союзом (ЄС) візові обмеження проти окремих білоруських посадовців. Про це в п'ятницю, 2 жовтня, повідомили в пресслужбі МЗС Білорусі. "У зв'язку з ухваленими ЄС візовими санкціями щодо низки білоруських посадових осіб білоруською стороною з сьогоднішнього дня вводиться в дію список санкцій у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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У білоруському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що не публікуватимуть список осіб, на яких поширюватимуться запровадженні обмеження. Крім того, офіційний Мінськ додав, що "єдиний список нев'їзних осіб діє також в рамках інтеграційних об'єднань, в які входить Білорусь".

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"Ми - за діалог"

Так само білоруські дипломати переконані, що ухвалені напередодні персональні санкції ЄС проти білоруських посадовців - "каральний захід" у відповідь на те, що "Білорусь не пішла на виконання набору ультимативних вимог".

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Попри це в Мінську наголошують, що вони "завжди на словах і на ділі - проти конфронтації". "Ми - за діалог і розуміння. Але як суверенна держава ми також рішуче, хоч і не без жалю, відповімо на недружні дії з метою природного захисту своїх національних інтересів", - зазначено в заяві білоруського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю після близько десяти годин переговорів, глави держав і урядів країн Євросоюзу змогли розблокувати питання запровадження санкцій проти влади Білорусі. У Брюсселі повідомили, що санкції проти списку з близько 40 білоруських чиновників набудуть чинності уже в п'ятницю. Власне, ще у серпні в Євросоюзі домовилися щодо необхідності санкцій проти білоруських посадовців у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі та репресії проти протестувальників. Утім, раніше остаточне рішення про обмежувальні заходи постійно блокував Кіпр - в обмін на свою згоду він вимагав санкції проти Туреччини.

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Як повідомлялося, після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких став Олександр Лукашенко, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі нерідко супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.

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У ЄС наголосили, що не визнаватимуть легітимності Олександра Лукашенка. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада так само запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців.