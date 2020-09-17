Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі

Кіпр знову заблокував санкції Європейського Союзу проти Білорусі. Представник Нікосії наклав вето на проект штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у Брюсселі.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і репресивних дій", - цитує агентство dpa європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним. Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі лише прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах в східній частині Середземного моря.

Дипломати у Брюсселі сподіваються, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 вересня вдасться схилити Кіпр до відмови від вето.

Париж підтримав Нікосію

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари. Санкції повинні бути в числі варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон 18 вересня після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

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Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкції ЄС проти Білорусі

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Він не може вступити в силу вже близько двох тижнів через те, що рішення про санкції має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти запланованих санкцій.

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