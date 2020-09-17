 Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

Кіпр знову заблокував санкції Євросоюзу проти Білорусі

На зустрічі послів країн-членів Євросоюзу в Брюсселі представник Кіпру наклав вето на проєкт санкцій проти Мінська. У такий спосіб Нікосія домагається введення штрафних заходів ЄС щодо Туреччини.

Кіпр продовжує блокувати санкції ЄС проти Білорусі, вимагаючи штрафних заходів стосовно Туреччини

Кіпр продовжує блокувати санкції ЄС проти Білорусі, вимагаючи штрафних заходів стосовно Туреччини

Кіпр знову заблокував санкції Європейського Союзу проти Білорусі. Представник Нікосії наклав вето на проект штрафних заходів у п'ятницю, 18 вересня, на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у Брюсселі.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і репресивних дій", - цитує агентство dpa європейського дипломата, який побажав залишитися неназваним. Водночас Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі лише прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах в східній частині Середземного моря.

Дипломати у Брюсселі сподіваються, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 21 вересня вдасться схилити Кіпр до відмови від вето. 

Париж підтримав Нікосію

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари. Санкції повинні бути в числі варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон 18 вересня після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

Читайте також: ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції

Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкції ЄС проти Білорусі

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Він не може вступити в силу вже близько двох тижнів через те, що рішення про санкції має бути ухвалене одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти запланованих санкцій.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    "Марш героїв" іде в гості до Лукашенка

    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 04:55

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