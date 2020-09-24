Держдепартамент США заявив про невизнання Лукашенка легітимним президентом

Сполучені Штати заявили, що не вважають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі після повідомлення про його інавгурацію. Така заява Державного департаменту США пролунала в середу, 23 вересня, у відповідь на повідомлення державних ЗМІ Білорусі про проведення того ж дня церемонії інавгурації Лукашенка.

"Вибори 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими. Оголошені результати були сфальсифіковані і нелегітимні. Сполучені Штати не можуть вважати Олександра Лукашенка законно обраним лідером Білорусі", - йдеться в заяві Держдепартаменту США.

Раніше про невизнання Лукашенка легітимним президентом заявив Берлін.

Ще низка країн ЄС не визнають Лукашенка президентом

Крім Німеччини, ще сім країн-членів ЄС вже повідомили, що не вважають Лукашенка законно обраним президентом. У МЗС Польщі заявили, що "президент, обраний на недемократичних виборах, не може бути законним незалежно від того, чи є складання присяги таємним або офіційним".

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"Президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Результат виборів є незаконним. Жодна церемонія - помпезна або таємна - не змінить цього незаперечного факту і не створить ілюзію законності. Я закликаю організувати нові вибори на основі діалогу з громадянським суспільством і спостерігачами ОБСЄ", - заявив президент Литви Гітанас Науседа, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич висловив жаль у зв'язку з тим, що голоси білоруського народу і міжнародного співтовариства не мають значення для Мінська. "Тільки справжній політичний процес може покласти край політичній кризі в Білорусі", - вказав він.

Глави МЗС Чехії - Томаш Петршічек, Словаччини - Іван Корчок, Данії - Єппе Кофод також заявили про невизнання їхніми країнами законності набуття чинності президенства Лукашенка. З аналогічною заявою виступила влада Естонії.

Великобританія й Канада теж не бачать підстав для легітимності Лукашенка

Схожої позиції щодо відсутності підстав для визнання Лукашенка президентом Білорусі дотримується й офіційний Лондон. "Таємна інавгурація Лукашенка, що відбулася в Мінську, ще більше підриває його репутацію. Його сфальсифіковані вибори були обманом білоруського народу", - написав у Twitter глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань також засудив інавгурацію Олександра Лукашенка, що пройшла в закритому режимі. За його словами, у самопроголошеного президента недостатньо легітимності для демократично обраного лідера. Канада закликала до проведення чесних виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, про невизнання Лукашенка легітимним президентом Білорусі також повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, згідно з поширеним 23 вересня повідомленням білоруських державних ЗМІ, церемонія інавгурації пройшла в Палаці незалежності в Мінську.

Згодом у відповідь на це білоруська опозиція закликала громадян до безстрокової акції непокори. Увечері на вулиці міста вийшли тисячі протестувальників. Співробітники силових структур застосували проти них кийки, водомети і сльозогінний газ. За даними правозахисників, більше 250 осіб затримано.