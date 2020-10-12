ЄС готує санкції щодо Олександра Лукашенка

Рада ЄС у закордонних справах у понеділок, 12 жовтня, затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджується готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка.

У ЄС відзначають готовність вжити подальших обмежувальних заходів щодо організацій і високопосадовців, зокрема Олександра Лукашенка, якщо ситуація не покращиться. Також Рада ЄС рішуче засуджує "насильство, яке білоруська влада застосовує проти мирних демонстрантів", і закликає звільнити всіх незаконно затриманих осіб, зокрема й політичних в'язнів, наводять інформаційні агентства витяги з комюніке Ради ЄС.

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Рада ЄС знову наголошує, що "президентські вибори у Білорусі 9 серпня не були ні вільними, ні справедливими, і що Олександр лукашенко не має будь-якої демократичної легітимності".

У документі також повідомляється, що ЄС "скоротить двосторонню співпрацю з білоруською владою на центральному рівні, збільшить свою підтримку білоруського народу та громадянського суспільства і відповідно перегляне свою двосторонню фінансову допомогу".

При цьому зазначається, що "ЄС готовий значно активізувати свою політичну участь, галузеву співпрацю і фінансову допомогу Білорусі за умови поваги з боку її влади до принципів демократії, верховенства права і прав людини, припинення репресій і зловживань, просування серйозного, інклюзивного політичного процесу, що заслуговує на довіру та веде до вільних і справедливих виборів під спостереженням БДІПЛ-ОБСЄ".

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Нагадаємо, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. З того часу в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.