США запровадили санкції щодо посадовців із Білорусі
Санкції США стосуються восьми посадовців із Білорусі. Раніше санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка запровадив Євросоюз.
Будівля міністерства фінансів США
США запровадили санкції щодо восьми білоруських посадовців. Серед них - міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв. Про це у п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням міністерство фінансів США.
До переліку осіб, на яких поширюються санкції, також потрапили заступник глави МВС Білорусі й командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба. Крім того, до списку включені заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков, заступник голови Центральної виборчої комісії Вадим Іпатов і секретарка ЦВК Олена Дмухайло.
Раніше цього дня ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 40 білоруським посадовцям заборонили в'їзд до Євросоюзу, а їхні фінансові активи у разі наявності на території спільноти заморозять.
Президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним, до санкційного списку ЄС наразі не внесли, аби зберегти можливість діалогу.
Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.
У ЄС наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців. Раніше санкції запровадили Литва, Латвія й Естонія.
За два тижні після виборів протестувальників побільшало
23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спецтехніка напоготові
З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Оточення
До середини дня центр Мінська був уже перекритий.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Для придушення протестів готували війська
Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Жінка - драйвер протесту
На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих
Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
До стели не наближатися!
Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Спроба переконати силу словом
Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Не допускати провокацій
Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Опозиція хоче повернути стару конституцію
Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
Наймасовіша акція протесту
За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом
Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Саня, тебе звільнено!"
Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.
Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом
"Шлях свободи"
Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".