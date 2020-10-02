США запровадили санкції щодо посадовців із Білорусі

США запровадили санкції щодо восьми білоруських посадовців. Серед них - міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв. Про це у п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням міністерство фінансів США.

До переліку осіб, на яких поширюються санкції, також потрапили заступник глави МВС Білорусі й командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба. Крім того, до списку включені заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков, заступник голови Центральної виборчої комісії Вадим Іпатов і секретарка ЦВК Олена Дмухайло.

Раніше цього дня ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 40 білоруським посадовцям заборонили в'їзд до Євросоюзу, а їхні фінансові активи у разі наявності на території спільноти заморозять.

Президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним, до санкційного списку ЄС наразі не внесли, аби зберегти можливість діалогу.

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Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.

У ЄС наголосили, що не визнаватимуть Олександра Лукашенка легітимним президентом. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців. Раніше санкції запровадили Литва, Латвія й Естонія.

Білорусь у відповідь запровадила санкції проти ЄС.