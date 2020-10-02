 США запровадили санкції щодо посадовців із Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Новини

США запровадили санкції щодо посадовців із Білорусі

Санкції США стосуються восьми посадовців із Білорусі. Раніше санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка запровадив Євросоюз.

Finanzministerium USA (picture-alliance/newscom)

Будівля міністерства фінансів США

США запровадили санкції щодо восьми білоруських посадовців. Серед них - міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв. Про це у п'ятницю, 2 жовтня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням міністерство фінансів США.

До переліку осіб, на яких поширюються санкції, також потрапили заступник глави МВС Білорусі й командувач внутрішніх військ Юрій Назаренко, заступник командувача внутрішніх військ МВС Хазалбек Атабеков, командир мінського ОМОНу Дмитро Балаба. Крім того, до списку включені заступник міністра внутрішніх справ і начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков, начальник ГУВС Мінміськвиконкому Іван Кубраков, заступник голови Центральної виборчої комісії Вадим Іпатов і секретарка ЦВК Олена Дмухайло. 

Раніше цього дня ЄС затвердив санкції проти Білорусі. 40 білоруським посадовцям заборонили в'їзд до Євросоюзу, а їхні фінансові активи у разі наявності на території спільноти заморозять.

 

Президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС і США не визнають законно обраним, до санкційного списку ЄС наразі не внесли, аби зберегти можливість діалогу.

Читайте також: У МЗС України визначилися, як звертатимуться до Лукашенка

Після проведених 9 серпня президентських виборів, офіційним переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка, в Білорусі не вщухають масові акції протесту, котрі супроводжуються жорсткими діями силовиків та правоохоронців проти мирних демонстрантів.

У ЄС наголосили, що не визнаватимуть  Олександра Лукашенка легітимним президентом. Те саме заявили й у Державному департаменті США. Днями Великобританія та Канада запровадили персональні санкції проти низки білоруських посадовців. Раніше санкції запровадили Литва, Латвія й Естонія.

Білорусь у відповідь запровадила санкції проти ЄС.

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


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