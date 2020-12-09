 ЄС виділив 24 мільйони євро на підтримку народу Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС виділив 24 мільйони євро на підтримку народу Білорусі

Програма допомоги зосереджена на підтримці громадянського суспільства, молоді, малих і середніх підприємств, а також на боротьбі з пандемією.

Під час протестів у Мінську, 6 грудня 2020 року

Під час протестів у Мінську, 6 грудня 2020 року

Європейська Комісія ухвалила рішення про виділення пакета допомоги білоруському народу в розмірі 24 мільйони євро, повідомила в п'ятницю, 11 грудня, пресслужба ЄК.

Програма допомоги EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus буде зосереджена на чотирьох ключових сферах. Йдеться про підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Також надаватиметься пряма допомога білоруській молоді, зокрема через стипендіальну програму для студентів і молодих фахівців, які постраждали від політичної кризи. ЄС готовий також надати консультативну підтримку малим і середнім підприємствам. Крім того, кошти будуть виділені на "зміцнення здатності білоруського суспільства давати відповідь пандемії COVID-19, яка триває".

Читайте також: Через COVID-19: за 10 днів Білорусь закриє виїзд з країни

Ця програма є частиною пакета підтримки на суму в 53 мільйони євро, про який в серпні оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Крім цього, він включає екстрену допомогу ЄС у розмірі 3,7 мільйона ​​євро для жертв репресій та незалежних ЗМІ. Готується додаткова підтримка для полегшення доступу до європейського фінансування на суму 6 мільйонів євро для малих і середніх підприємств Білорусі.

ЄС - за демократичний і мирний перехід влади

"Величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх демократичних прав і прав людини, є джерелом натхнення для всіх нас. Цим нещодавно ухваленим пакетом допомоги ЄС ясно дає зрозуміти, що стоїть на боці народу Білорусі і виконує свої зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства. Ми готові підтримати демократичний і мирний перехід влади в країні усіма наявними в нашому розпорядженні інструментами", - прокоментував рішення ЄК єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Вархелі.

Читайте також: Тортури у Білорусі: Литва почала досудове розслідування

Протести в Білорусі

Вуличні акції протесту почалися в Мінську та інших містах Білорусі 9 серпня, після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Білоруські силовики придушують протестні акції з безпрецедентною жорстокістю. Європейський Союз відмовляється визнати Олександра Лукашенка президентом Республіки Білорусь. "ЄС знову заявляє, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Європейський Союз не визнає їхніх сфальсифікованих результатів", - заявила пресслужба верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Євросоюз запровадив санкції відносно Лукашенка і ще 54 чиновників з Білорусі за фальсифікацію результатів виборів і репресії проти учасників протестів. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори, які відповідають міжнародним стандартам.

Дивитись відео 05:31

Санкції замість хокею: через Лукашенка Білорусь може втратити Чемпіонат світу (09.12.2020)

Також за темою

Protest gegen die belarussischen Präsidentschaftswahlen

Тортури у Білорусі: Литва почала досудове розслідування 09.12.2020

Розслідування розпочато за скаргою громадянина Білорусі на підставі статті КК Литви про злочини проти людяності. За висновком генпрокуратури Литви, у даному разі може бути застосована універсальна юрисдикція.

Belarus Minsk | Demonstrationen | Festnahmen

"Марш волі" у Білорусі: силовики почали затримувати протестувальників 06.12.2020

У Мінську та інших містах Білорусі почався протестний "Марш волі". Силовики вже затримали декількох протестувальників та журналістів.

Belarus Minsk | Demonstrationen und Proteste

На "Марші волі" в Білорусі силовики затримали сотні людей 06.12.2020

У столиці Білорусі Мінську та інших містах країни тривають щотижневі акції протесту проти результатів виборів президента. Кількість затриманих 6 грудня становить понад 300 осіб.

Реклама

Докладно

Аби вступити до вишу, українським абітурієнтам потрібно скласти тест ЗНО

Платне ЗНО: що зміниться для українських абітурієнтів

В Україні хочуть надати можливість усім охочим складати додаткове зовнішнє незалежне тестування за власний кошт.  

Трубоукладальне судно Академік Черський, архівне фото

Відновилося прокладання "Північного потоку-2"

Трубоукладальне судно "Фортуна" 11 грудня продовжило прокладання трубопроводу "Північний потік-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  