ЄС виділив 24 мільйони євро на підтримку народу Білорусі

Європейська Комісія ухвалила рішення про виділення пакета допомоги білоруському народу в розмірі 24 мільйони євро, повідомила в п'ятницю, 11 грудня, пресслужба ЄК.

Програма допомоги EU4Belarus: solidarity with the people of Belarus буде зосереджена на чотирьох ключових сферах. Йдеться про підтримку громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Також надаватиметься пряма допомога білоруській молоді, зокрема через стипендіальну програму для студентів і молодих фахівців, які постраждали від політичної кризи. ЄС готовий також надати консультативну підтримку малим і середнім підприємствам. Крім того, кошти будуть виділені на "зміцнення здатності білоруського суспільства давати відповідь пандемії COVID-19, яка триває".

Ця програма є частиною пакета підтримки на суму в 53 мільйони євро, про який в серпні оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Крім цього, він включає екстрену допомогу ЄС у розмірі 3,7 мільйона ​​євро для жертв репресій та незалежних ЗМІ. Готується додаткова підтримка для полегшення доступу до європейського фінансування на суму 6 мільйонів євро для малих і середніх підприємств Білорусі.

ЄС - за демократичний і мирний перехід влади

"Величезна мужність білоруського народу, який мирно мобілізувався для захисту своїх демократичних прав і прав людини, є джерелом натхнення для всіх нас. Цим нещодавно ухваленим пакетом допомоги ЄС ясно дає зрозуміти, що стоїть на боці народу Білорусі і виконує свої зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства. Ми готові підтримати демократичний і мирний перехід влади в країні усіма наявними в нашому розпорядженні інструментами", - прокоментував рішення ЄК єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Вархелі.

Протести в Білорусі

Вуличні акції протесту почалися в Мінську та інших містах Білорусі 9 серпня, після оголошення перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах. Білоруські силовики придушують протестні акції з безпрецедентною жорстокістю. Європейський Союз відмовляється визнати Олександра Лукашенка президентом Республіки Білорусь. "ЄС знову заявляє, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Європейський Союз не визнає їхніх сфальсифікованих результатів", - заявила пресслужба верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Євросоюз запровадив санкції відносно Лукашенка і ще 54 чиновників з Білорусі за фальсифікацію результатів виборів і репресії проти учасників протестів. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори, які відповідають міжнародним стандартам.