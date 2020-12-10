Через COVID-19: за 10 днів Білорусь закриє виїзд з країни

За 10 днів у Білорусі буде призупинено виїзд з країни через наземні пункти пропуску. Про це йдеться в постанові Ради міністрів від 7 грудня 2020 року, яку було оприлюднено на офіційному білоруському правовому інтернет-порталі в четвер, 10 грудня.

"Тимчасово призупинити перетин державного кордону Республіки Білорусь на виїзд із Республіки Білорусь громадянами Республіки Білорусь, а також іноземцями, що мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання на території Республіки Білорусь", - йдеться у документі.

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Мінськ закриває наземні пункти пропуску

Йдеться про пункти пропуску через державний кордон на автомобільних шляхах, залізничних вокзалах та річкових портах. Зазначається, що виїзд може бути дозволений "у виключних випадках, пов'язаних з надзвичайними обставинами, а також з метою забезпечення національних інтересів Республіки Білорусь за рішенням голови державного прикордонного комітету чи уповноваженої ним посадової особи".

Також у постанові наводиться перелік осіб, яких це обмеження не стосуватиметься. Йдеться про дипломатів, людей, які виїжджають за сповіщенням про тяжку хворобу чи смерть близького родича, та громадян Білорусі, що мають посвідку на проживання у іншій державі.

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Білорусь вже закрила кордон на в'їзд

Обмеження набере чинності через 10 днів після офіційної публікації постанови. Зазначається, що його було ухвалено на підставі законів про державний кордон і про санітарно-епідеміологічний добробут населення.

З першого листопада Білорусь, за деякими винятками, тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд до країни для іноземців. Це рішення також було пояснене необхідністю зупинити поширення коронавірусу у країні.

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