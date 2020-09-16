 Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба

Через закриття Білоруссю кордону з сусідніми державами українці, які лікувалися чи мали лікуватись у цій країні, опинилися у скрутній ситуації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив про вирішення цієї проблеми.

Кордое Білорусі вже другий місяць фактично закритий для іноземців

Кордое Білорусі вже другий місяць фактично закритий для іноземців

Міністерство закордонних справ України погодило з білоруською владою допуск українських громадян до Білорусі з метою лікування на період запроваджених офіційним Мінськом тимчасових обмежень перетину наземного кордону. Про це у середу, 9 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Читайте також: Медичний туризм: у яких країнах лікуються українці

"З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація", - поінформував український міністр. За його словами, він доручив українському посольству в Мінську вирішити проблему.

"Уже в середині листопада ми узгодили питання в'їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України. Міністр поінформував, що громадяни України, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону. "Це стосується не лише критично важливих операцій, а й поїздок з метою медичного обстеження", - додав він.

Нагадаємо, починаючи з 1 листопада Білорусь, за деякими винятками, тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземців, мотивуючи таке рішення прагненням не допустити погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Читайте також: Лікування за кордоном: шанс на виживання чи марнотратство?

Дивитись відео 05:42

Візит до сімейного лікаря онлайн: як це роблять німці? (06.10.2020)

Також за темою

Jüdische Pilger an der Grenze Ukraine-Belarus

Понад тисячу хасидів перебувають на українсько-білоруському кордоні 16.09.2020

На Чернігівщині навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" перебувають близько тисячі прочан-хасидів, котрі не полишають спроб потрапити в Україну. Ще 50 прочан намагаються перейти кордон на Волині, повідомили в ДПСУ.

Polen Doruhusk | Geplante Grenzschließung wegen Coronavirus: Menschenmassen an der Grenze zur Ukraine

Глава МЗС України вважає зараз "нелогічним" вивезення заробітчан за кордон 28.04.2020

Глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що поки "нелогічно" масово вивозити українських заробітчан за кордон, бо зусилля уряду через пандемію нового коронавірусу спрямовані на повернення українців додому.

Bulgarien Tourismus

Українським туристам відкрито в'їзд до 39 країн - Кулеба 21.07.2020

Перелік країн, куда можна подорожувати українцям, збільшився ще на 13 країн - до 39. Утім, перед виїздом до них треба перевіряти інформацію про умови в'їзду, наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Реклама

Докладно

Поліція на місці вбивства Зелімхана Хангошвілі в центрі Берліна

Вбивство в Берліні: дружина Саакашвілі як важливий свідок

Дружина експрезидента Грузії Саакашвілі планувала 23 серпня 2019 року зустрітися в Берліні з Зелімханом Хангошвілі.  

Welthandel

Великобританія і Канада підписали торговельну угоду

Канада і Великобританія збережуть правила торгівлі, які діють між ЄС та Канадою. Згодом сторони укладуть нову угоду.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  