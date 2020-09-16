Попри закритий кордон українців пускатимуть на лікування до Білорусі - Кулеба

Міністерство закордонних справ України погодило з білоруською владою допуск українських громадян до Білорусі з метою лікування на період запроваджених офіційним Мінськом тимчасових обмежень перетину наземного кордону. Про це у середу, 9 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"З початку листопада значна кількість українських пацієнтів опинилася у ситуації невизначеності після рішення Білорусі закрити наземний кордон. Особливо ті, кому необхідна трансплантація", - поінформував український міністр. За його словами, він доручив українському посольству в Мінську вирішити проблему.

"Уже в середині листопада ми узгодили питання в'їзду українських пацієнтів з білоруською владою. Я радий повідомити, що проблема вирішена", - наводить слова Кулеби пресслужба МЗС України. Міністр поінформував, що громадяни України, які мають відповідні документи від білоруських медичних закладів, не повинні мати проблем із перетином кордону. "Це стосується не лише критично важливих операцій, а й поїздок з метою медичного обстеження", - додав він.

Нагадаємо, починаючи з 1 листопада Білорусь, за деякими винятками, тимчасово призупинила перетин кордону на в'їзд для іноземців, мотивуючи таке рішення прагненням не допустити погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

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