 Влада Білорусі обмежила в′їзд з України, Польщі та Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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Новини

Влада Білорусі обмежила в'їзд з України, Польщі та Литви

Білоруси в соцмережах повідомляють, що у них виникли проблеми з перетином кордону. Натомість виїзд з Білорусі жодним чином не обмежений.

Пропускний пункт на литовсько-білоруському кордоні (архівне фото)

Пропускний пункт на литовсько-білоруському кордоні (архівне фото)

Влада Білорусі тимчасово обмежує в'їзд в країну через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, Польщі, Латвії та Литви, повідомив ввечері у четвер, 29 жовтня, офіційний представник білоруського Держприкордонкомітету Антон Бичковський. За його словами, під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і водії транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення.

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Раніше у четвер білоруські незалежні ЗМІ повідомляли, що у білорусів, які намагаються повернутися з України, Польщі та Литви, виникли проблеми з перетином кордону. На форумах повідомлялося також, що водіїв і пасажирів попереджають, що вони не зможуть повернутися назад, якщо зараз перетнуть кордон, зазначає Tut.by. Видання поспілкувалося з білорусом, який намагається в'їхати з України через перехід "Нова Гута". За його словами, білоруський прикордонник повідомив, що кордон закритий у зв'язку з карантинними заходами, але не пояснивши, якими саме. При цьому машини з Білорусі виїжджають без проблем.

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Раніше того ж дня Олександр Лукашенко, призначаючи своїх нових помічників по Брестській і Гродненській області, нагадав про висловлене раніше розпорядження закрити кордон. "Ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... але народи не винні", - сказав Лукашенко. Він також повідомив, що в сферу відповідальності його нових помічників в областях будуть входити заходи на кордоні, тому йому "потрібні на цих посадах військові люди".

Лукашенко також зауважив, що прикордонній тематиці приділяється особлива увага і у зв'язку з поширенням коронавірусу в світі: "Ви бачите, який спалах шалений стався в Європі. Та й у нас вже зростання під тисячу. Слава богу, немає шаленого зростання ковід-пневмоній".

Тихановська вбачає у закритті кордонів паніку влади

Екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що призначення Лукашенком інспекторів у регіонах і рішення Мінська про закриття кордонів з Україною, Латвією, Литвою та Польщею свідчать про паніку нинішньої влади.

"І закриття кордонів, і чергові призначення - це сигнали ослаблення його влади. Він ухвалює непослідовні рішення, тому що він в паніці", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі Тихановської.

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На її думку, намагаючись ізолювати Білорусь, Лукашенко ізолює свою владу і втрачає лояльність прихильників.

"А постійні перетасовки на постах показують, що у вертикалі все менше здатності і мотивації виконувати його накази", - заявила вона, підкресливши, що це - результат мирного протесту білорусів.

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