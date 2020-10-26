Лукашенко наказав не визнавати дипломи вишів інших країн

У Білорусі найближчим часом будуть вжиті заходи про невизнання дипломів, отриманих у вишах за кордоном, заявив у четвер, 29 жовтня, правитель республіки Олександр Лукашенко.

"Я доручив уряду. Найближчим часом будуть вжиті заходи щодо невизнання дипломів, отриманих за кордоном", - сказав Лукашенко, коментуючи намір опозиційно налаштованих студентів навчатися за межами Білорусі, передає агентство "Інтерфакс".

При цьому він не висловив стурбованості у зв'язку з можливим від'їздом молоді вчитися за кордон. "Хтось хоче поїхати за кордон вчитися. Оголошують там поляки, литовці та інші. Не питання. Завтра випишемо квитки, нехай їдуть. Але тільки в лінгвістичному університеті вчать іноземним мовам. Повірте, в Польщі, Чехії і навіть в Литві людей, які вміють розмовляти іноземною, англійською або німецькою, мовами, достатньо", - цитує Лукашенка білоруське держагентство БелТА.

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"Когось там залишать - одного-двох, і то фізиків, математиків, талановитих", - вважає він.

"Якщо вони думають там вчитися, їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, які там навчаються, і вони нам їх підкинуть як п'яту колону... Цього не буде", - сказав Лукашенко.

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Також Лукашенко розповів, що, на його думку, потрібно зробити з тими, хто не хоче працювати. "Надвір. Ми з ними краще будемо на вулиці розбиратися", - заявив він.

Лукашенко хоче виганяти студентів з вишів через протести

Страйк студентів Білоруського державного університету

Раніше Лукашенко вже зупинявся окремо на поведінці опозиційно налаштованих студентів. "Студенти: прийшли вчитися - вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов з порушенням закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого - на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу", - заявляв Лукашенко. "Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах", - заявив він.

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Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом "прибрати своїх дітей з вулиці", щоб "потім не було боляче". "А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону", - попередив Лукашенко.

Протести в Білорусі

Дивитись відео 01:26 Поділитись Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3kQ7F Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

"Народний ультиматум" і страйк

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників". В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

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