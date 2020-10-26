 Лукашенко наказав не визнавати дипломи вишів інших країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2020

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Новини

Лукашенко наказав не визнавати дипломи вишів інших країн

Таким чином Лукашенко відреагував на намір опозиційно налаштованих студентів навчатися за межами Білорусі.

Білоруські студенти на протестах

Білоруські студенти на протестах

У Білорусі найближчим часом будуть вжиті заходи про невизнання дипломів, отриманих у вишах за кордоном, заявив у четвер, 29 жовтня, правитель республіки Олександр Лукашенко.

"Я доручив уряду. Найближчим часом будуть вжиті заходи щодо невизнання дипломів, отриманих за кордоном", - сказав Лукашенко, коментуючи намір опозиційно налаштованих студентів навчатися за межами Білорусі, передає агентство "Інтерфакс".

При цьому він не висловив стурбованості у зв'язку з можливим від'їздом молоді вчитися за кордон. "Хтось хоче поїхати за кордон вчитися. Оголошують там поляки, литовці та інші. Не питання. Завтра випишемо квитки, нехай їдуть. Але тільки в лінгвістичному університеті вчать іноземним мовам. Повірте, в Польщі, Чехії і навіть в Литві людей, які вміють розмовляти іноземною, англійською або німецькою, мовами, достатньо", - цитує Лукашенка білоруське держагентство БелТА.

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"Когось там залишать - одного-двох, і то фізиків, математиків, талановитих", - вважає він.

"Якщо вони думають там вчитися, їм там мізки промиють, як це роблять поляки нашим хлопцям, які там навчаються, і вони нам їх підкинуть як п'яту колону... Цього не буде", - сказав Лукашенко.

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Також Лукашенко розповів, що, на його думку, потрібно зробити з тими, хто не хоче працювати. "Надвір. Ми з ними краще будемо на вулиці розбиратися", - заявив він. 

Лукашенко хоче виганяти студентів з вишів через протести

Страйк студентів Білоруського державного університету

Страйк студентів Білоруського державного університету

Раніше Лукашенко вже зупинявся окремо на поведінці опозиційно налаштованих студентів. "Студенти: прийшли вчитися - вчіться. Хто хоче, той нехай вчиться. Хто вийшов з порушенням закону на несанкціоновані акції, позбавляється права бути студентом. Будь ласка, відправте їх, як я говорив, кого в армію, а кого - на вулицю. Нехай ходять по вулиці. Але вони повинні бути відраховані з вузу", - заявляв Лукашенко. "Те ж саме викладачі, їх теж одиниці, які бридко поводяться у вузах", - заявив він.

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Він також звернувся до батьків школярів і студентів з закликом "прибрати своїх дітей з вулиці", щоб "потім не було боляче". "А з іншими ми будемо розбиратися з усією суворістю закону", - попередив Лукашенко.

Протести в Білорусі

Дивитись відео 01:26

Протести в Білорусі: останній день "народного ультиматуму" (25.10.2020)

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

"Народний ультиматум" і страйк

25 жовтня збіг термін "народного ультиматуму", який опозиція висунула Лукашенку. У цей день протестувальники вкотре вийшли на вулиці країни. За даними опозиції, у Мінську на акції протесту зібралися "понад 100 тисяч учасників".  В МВС країни повідомили про затримання на акціях 25 жовтня 520-ти людей.

 Наступного дня після завершення терміну "народного ультиматуму" в Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк.

  • Марш героїв у Мінську 13 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

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    Недільний "Марш героїв" 13 вересня зібрав близько 150 тисяч учасників. Із середмістя Мінська протестувальники планували дійти до передмістя - району "Дрозди", де живе керівництво Білорусі. Силовики не пустили колону - встановили загорожувальний щит на дорозі й почали затримання протестувальників.

  • Учасники Маршу героїв - про зв'язки Путіна і Лукашенка

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Путін "допомагає" Лукашенку

    На тлі масових протестів Росія відправила до Білорусі 300 бійців Псковскього гвардійського з'єднання ВДВ. Офіційно - на навчання на полігоні в Західній Білорусі. Тим часом Володимир Путін запросив Олександра Лукашенка на переговори до Сочі 14 вересня. За даними Bloomberg, російський президент готуватиме "бацьку" до передачі влади.

  • Білоруські силовики тягнуть до автозаку учасника протестів у Мінську

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Автозаки, бронетехніка, військові вантажівки

    Зупинити "Марш героїв" силовики намагалися за допомогою техніки: до центру Мінська в неділю стягнули бронетехніку та військові вантажівки. Бійці ОМОНу та невідомі в балаклавах силою затягували людей до автозаків ще до початку акції.

  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


Дивитись відео 02:18

Страйк студентів і робітників у Білорусі (26.10.2020)

 

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