 Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою

Американське дипломатичне представництво у Мінську оприлюднило цей заклик, оскільки 25 жовтня спливає термін "народного ультиматуму", висунутого Олександру Лукашенку.

Протест у Мінську (архівне фото)

Протест у Мінську (архівне фото)

Посольство США у Мінську на тлі оголошеного екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською ультиматуму владі країни рекомендувало американцям, які перебувають у республіці, уникати масових зібрань, а також запастися їжею, водою та ліками щонайменше на три дні.

"Минулого тижня був висунутий "народний ультиматум" із закликом до уряду Білорусі виконати певні вимоги до 25 жовтня. У разі їхнього невиконання в рамках ультиматуму також були оголошені наслідки (протести, страйки, блокування руху транспорту та інші заходи)", - йдеться в повідомленні на сайті дипмісії від 23 жовтня.

У посольстві не виключають, що в цій ситуації правоохоронні органи і учасники протестів можуть активізувати застосування сили під час масових акцій. У зв'язку з цим посольство радить громадянам США вивчити можливість залишити країну літаком або наземним транспортом. Рекомендується також уникати місць масових заходів і стежити за місцевими новинами. "Створіть щонайменше триденний запас їжі, води, ліків, готівки та інших предметів першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, дипмісія рекомендує завжди мати при собі посвідчення особи державного зразка, включаючи паспорт США з чинною білоруської візою або штампом про перетин кордону у разі безвізового в'їзду.

"Народний ультиматум"

Світлана Тихановська 13 жовтня оголосила Олександру Лукашенку "народний ультиматум". Вона дала правителю Білорусі 13 днів на виконання трьох вимог: Лукашенко повинен оголосити, що йде з посади президента; на вулицях має повністю припинитися насильство; всі політв'язні мають бути звільнені.

"Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці. 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", - заявила тоді Тихановська. 

Вона зазначила, що в опозиції "багато разів говорили, що готові до діалогу і переговорів". "Утім, розмова за ґратами - це не діалог. Бити свій народ після заяв про готовність до переговорів - не діалог", - наголосила Тихановська.

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Протести у Білорусі

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка. 

Традиційно масові протестні акції у Білорусі відбуваються по неділях. По суботах на вулиці білоруських міст на протест виходять жінки. 24 жовтня в Білорусі має відбутися Гордий жіночий марш.

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  • Учасник протестів у Мінську з плакатом: Не забудемо, не пробачимо!

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    Закрите метро, відключений інтернет

    Влада наказала операторам мобільного зв'язку відключити мобільний інтернет, також були закриті деякі станції метро та підземні переходи. А силовики заздалегідь перекрили площу Незалежності та околиці, звідки мав вирушити "Марш героїв". Утім, мітингувальників ці заходи не зупинили - вони зібралися в колони й рушили до президенської резиденції.

  • Центр Мінська огородили колючим дротом, щоб завадити Маршу героїв

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    У Мінську зводили барикади

    У Мінську ввечері 13 вересня з'явилися перші барикади: протестувальники зводили їх із водоналивних блоків та інших підручних матеріалів на проїжджій частині. У Слідчому комітеті Білорусі попередили, що за ці дії мітингарям загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

  • Силовики намагаються затримати учасницю Найгучнішого маршу жінок у Мінську, 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Жінки Білорусі - серце протесту

    Субота - "жіночий" день для білоруських протестувальників. 12 вересня тисячі жінок вимагали звільнити одну з лідерів опозиції - Марію Колесникову. Скандували "Поверніть нашу Машу". Влада заявила, що акція - несанкціонована, й невдовзі після початку розпочала затримувати учасниць.

  • Учасниця маршу жінок у Мінську 12 вересня

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Найгучніший марш жінок

    Ходу 12 вересня називають однією з найемоційніших і найголосніших. Із біло-черво-білими прапорами на плечах, близько десяти тисяч жінок зверталися до чоловіків-силовиків. В анонсі акції вони заявили, що мета акції - "нагадати чоловікам в силових структурах про те, що кров невинних з погон не відмиє жодна домогосподарка".

  • Жінки намагаються врятувати від затримання учасницю протесту 12 вересня 2020 року

    Протести в Білорусі: сотні затриманих на "Марші героїв" і барикади в Мінську

    Гуртом і ОМОН бити можна

    Деякі жінки намагалися блокувати мікроавтобуси із затриманими, зривати балаклави із силовиків і чіплялися руками за руки інших учасниць, щоби таким чином захистити інших протестувальниць від затримань. Під час сутичок із силовиками, до автозаків потрапили й журналісти, зокрема, телеканалу "Белсат".

    Автор: Ганна Бєднова


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