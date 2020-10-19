Посольство США радить американцям у Білорусі запастися їжею та водою

Посольство США у Мінську на тлі оголошеного екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською ультиматуму владі країни рекомендувало американцям, які перебувають у республіці, уникати масових зібрань, а також запастися їжею, водою та ліками щонайменше на три дні.

"Минулого тижня був висунутий "народний ультиматум" із закликом до уряду Білорусі виконати певні вимоги до 25 жовтня. У разі їхнього невиконання в рамках ультиматуму також були оголошені наслідки (протести, страйки, блокування руху транспорту та інші заходи)", - йдеться в повідомленні на сайті дипмісії від 23 жовтня.

У посольстві не виключають, що в цій ситуації правоохоронні органи і учасники протестів можуть активізувати застосування сили під час масових акцій. У зв'язку з цим посольство радить громадянам США вивчити можливість залишити країну літаком або наземним транспортом. Рекомендується також уникати місць масових заходів і стежити за місцевими новинами. "Створіть щонайменше триденний запас їжі, води, ліків, готівки та інших предметів першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, дипмісія рекомендує завжди мати при собі посвідчення особи державного зразка, включаючи паспорт США з чинною білоруської візою або штампом про перетин кордону у разі безвізового в'їзду.

"Народний ультиматум"

Світлана Тихановська 13 жовтня оголосила Олександру Лукашенку "народний ультиматум". Вона дала правителю Білорусі 13 днів на виконання трьох вимог: Лукашенко повинен оголосити, що йде з посади президента; на вулицях має повністю припинитися насильство; всі політв'язні мають бути звільнені.

"Якщо до 25 жовтня наші вимоги не будуть виконані, вся країна мирно вийде на вулиці. 26 жовтня почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів у державних магазинах", - заявила тоді Тихановська.

Вона зазначила, що в опозиції "багато разів говорили, що готові до діалогу і переговорів". "Утім, розмова за ґратами - це не діалог. Бити свій народ після заяв про готовність до переговорів - не діалог", - наголосила Тихановська.

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Протести у Білорусі

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики жорстко поводяться з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них - глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США. 12 жовтня у ЄС погодили запровадження санкцій щодо Лукашенка.

Традиційно масові протестні акції у Білорусі відбуваються по неділях. По суботах на вулиці білоруських міст на протест виходять жінки. 24 жовтня в Білорусі має відбутися Гордий жіночий марш.