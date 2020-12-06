 Тортури у Білорусі: Литва почала досудове розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Тортури у Білорусі: Литва почала досудове розслідування

Розслідування розпочато за скаргою громадянина Білорусі на підставі статті КК Литви про злочини проти людяності. За висновком генпрокуратури Литви, у даному разі може бути застосована універсальна юрисдикція.

Білоруські силовики затримують учасників демонстрації. Мінськ, 25 жовтня 2020 року

Білоруські силовики затримують учасників демонстрації. Мінськ, 25 жовтня 2020 року

У Литві розпочато досудове розслідування щодо ймовірного скоєння злочинів проти людяності в Білорусі. Справу відкрито за заявою громадянина Білорусі, який проживає в даний час в Литві. Чоловік поскаржився на насильницькі дії, вчинені щодо нього міліцією в Мінську, ідеться в повідомленні на сайті генеральної прокуратури Литви в середу, 9 грудня.

У повідомленні наголошується, що генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс почав досудове розслідування відповідно до ст. 1003 (1) "Тортури" глави XV "Злочини проти людяності і воєнні злочини" Кримінального кодексу Литовської Республіки. "Обставини події, зазначені заявником, та інші первинні дані, передані до прокуратури, оцінені як такі, що мають ознаки злочину, до якого застосовується універсальна юрисдикція відповідно до Кримінального кодексу Литовської Республіки", - вказав Пашиліс.

Як пояснив литовський генпрокурор, "універсальна юрисдикція означає, що кримінальна відповідальність за злочини відповідно до міжнародних договорів застосовується незалежно від громадянства потерпілих і підозрюваних, місця скоєння злочину і того, чи підлягає вона покаранню згідно із законом в державі, де злочин було скоєно". До таких злочинів в Литві зараховуються і тортури - один зі злочинів проти людяності, наголосив Пашиліс.

Заява потерпілого

Громадянин Білорусі, який подав у Литві заяву про порушення досудового розслідування, стверджує, що 13 жовтня він піддався в Мінську раптовому нападу і тортурам, імовірно, з боку співробітників силових структур, лояльних режиму Олександра Лукашенка.

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У заяві наголошується, що насильству і тортурам з боку даних структур піддаються й інші громадяни Білорусі, які протестують проти фальсифікації результатів президентських виборів в цій країні. Заявник також стверджує, що він був змушений приїхати до Вільнюса зі страху за свою безпеку і з цієї причини не зміг захистити свої права в Білорусі, йдеться в повідомленні литовської генпрокуратури.

Масові протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня не припиняються масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, який править країною з 1994 року. Переважно мирні виступи громадян, які відстоюють свої голоси і переконані в фальсифікаціях підсумків голосування, жорстко придушуються білоруськими спецпризначенцями.

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Євросоюз запровадив санкції відносно Лукашенка і ще 54 чиновників з Білорусі за фальсифікацію результатів виборів і репресії проти учасників протестів. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала владу Білорусі провести нові президентські вибори, які відповідають міжнародним стандартам.

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