 Канада розширює санкції щодо посадовців Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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Новини

Канада розширює санкції щодо посадовців Білорусі

Слідом за Євросоюзом до санкцій щодо низки білоруських посадовців вдалася й Канада. Глава МЗС країни пригрозив дедалі більшим тиском на білоруських чиновників, відповідальних за репресії проти громадян.

Прапор Канади

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про запровадження санкцій щодо 13 посадовців Білорусі. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю, 6 листопада, заяві канадського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні в координації з Європейським Союзом Канада запроваджує додаткові санкції щодо 13 чиновників з Білорусі. Канада і ЄС і надалі поділяють серйозні побоювання щодо нинішньої ситуації в Білорусі", - наголошується в заяві МЗС Канади.

Крім того, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань застеріг тих білоруських посадовців, "хто відповідальний за репресії проти громадян Білорусі", щодо "дедалі більшого тиску внаслідок адресних санкцій".

"Попри заклики міжнародної спільноти до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває ... Канада і надалі надаватиме послідовну підтримку білоруському народу в боротьбі за мир", - додав канадський урядовець, слова якоо наводяться на сайті зовнішньополітичного відомства.

У самій заяві не зазначено, кого саме з білоруських чиновників торкнуться ці додаткові санкції.

Нагадаємо, наприкінці вересня Канада спільно з Великобританією оголосила санкції щодо 11 білоруських офіційних осіб, зокрема, щодо правителя країни Олександра Лукашенка, якого вважають незаконно обраним, і його сина Віктора.

Санкції ЄС щодо Лукашенка

6 листопада повідомляється про набуття чинності санкцій Євросоюзу щодо Олександра Лукашенка та 14 інших білоруських високопосадовців.

Нагадаємо, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

5 листопада  Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів  і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".

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