Канада розширює санкції щодо посадовців Білорусі

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про запровадження санкцій щодо 13 посадовців Білорусі. Про це йдеться у поширеній у п'ятницю, 6 листопада, заяві канадського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні в координації з Європейським Союзом Канада запроваджує додаткові санкції щодо 13 чиновників з Білорусі. Канада і ЄС і надалі поділяють серйозні побоювання щодо нинішньої ситуації в Білорусі", - наголошується в заяві МЗС Канади.

Крім того, міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань застеріг тих білоруських посадовців, "хто відповідальний за репресії проти громадян Білорусі", щодо "дедалі більшого тиску внаслідок адресних санкцій".

"Попри заклики міжнародної спільноти до Олександра Лукашенка покласти край насильству в Білорусі, агресія його режиму триває ... Канада і надалі надаватиме послідовну підтримку білоруському народу в боротьбі за мир", - додав канадський урядовець, слова якоо наводяться на сайті зовнішньополітичного відомства.

У самій заяві не зазначено, кого саме з білоруських чиновників торкнуться ці додаткові санкції.

Нагадаємо, наприкінці вересня Канада спільно з Великобританією оголосила санкції щодо 11 білоруських офіційних осіб, зокрема, щодо правителя країни Олександра Лукашенка, якого вважають незаконно обраним, і його сина Віктора.

Санкції ЄС щодо Лукашенка

6 листопада повідомляється про набуття чинності санкцій Євросоюзу щодо Олександра Лукашенка та 14 інших білоруських високопосадовців.

Нагадаємо, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Відтоді в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

5 листопада Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. У цей день була поширена доповідь Організації з безпеки та співробітництва в Європі під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".