ЄС закликав владу Білорусі визнати вибори недійсними

Влада Білорусі має визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів, наголошують у Брюсселі.
Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. Такий заклик містить оприлюднена в четвер, 5 листопада, заява Європейської зовнішньополітичної служби, поширена з нагоди виходу доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".
У заяві, зокрема, наголошується, що під час проведених у серпні цього року виборів фіксувалися "кричущі маніпуляції". Крім того, в Білорусі ще й дотепер спостерігаються регулярні "грубі порушення прав людини", зазначається в заяві.
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"Доповідь містить чіткі і неспростовні докази фальсифікації президентських виборів 9 серпня 2020 року і масових і систематичних порушень прав людини білоруськими силами безпеки у відповідь на мирні демонстрації і протести. Вона надає нам численні задокументовані приклади переслідувань і репресій", - зазначається в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.
Крім того, Брюссель закликає владу Білорусі негайно припинити будь-яке насильство, особливо тортури і жорстоке поводження з мирними демонстрантами і опозицією, беззастережно звільнити всіх політв'язнів, забезпечити безпеку всіх журналістів. Також ЄС закликає провести незалежне розслідування всіх ексцесів з боку сил безпеки і притягти винних до відповідальності.
В опублікованій доповіді ОБСЄ щодо виборів у Білорусі вказувалося на низку порушень, у тому числі запізніле запрошення міжнародних спостерігачів, обмеження права балотуватися, створення нерівних умов для кандидатів, в тому числі щодо фінансування тощо. "На тлі очевидних недоліків президентських виборів, які не відповідали базовим вимогам, встановленим на основі попереднього спостереження за виборами і спостережень громадян, дані президентські вибори необхідно визнати такими, що не відповідають міжнародним зобов'язанням країни щодо проведення виборів. Повідомлення про те, що дані президентські вибори не були прозорими, вільними і чесними, слід визнати підтвердженими", - зазналося в доповіді ОБСЄ.
Нагадаємо, напередодні ЄС запустив процедуру запровадження санкцій проти білоруського правителя Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців.
Як повідомлялося, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. З того часу в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.
Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. 12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджується готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.
Олександр Лукашенко призначив нового главу міністерства внутрішніх справ Білорусі. Також він заявив, що хоче посилити народні дружини.