ЄС закликав владу Білорусі визнати вибори недійсними

Європейський Союз закликав владу Білорусі визнати недійсними результати президентських виборів 9 серпня 2020 року і організувати нове голосування на основі міжнародних стандартів. Такий заклик містить оприлюднена в четвер, 5 листопада, заява Європейської зовнішньополітичної служби, поширена з нагоди виходу доповіді Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) під назвою "Можливі порушення прав людини в зв'язку з президентськими виборами 9 серпня 2020 року в Білорусі".

У заяві, зокрема, наголошується, що під час проведених у серпні цього року виборів фіксувалися "кричущі маніпуляції". Крім того, в Білорусі ще й дотепер спостерігаються регулярні "грубі порушення прав людини", зазначається в заяві.

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"Доповідь містить чіткі і неспростовні докази фальсифікації президентських виборів 9 серпня 2020 року і масових і систематичних порушень прав людини білоруськими силами безпеки у відповідь на мирні демонстрації і протести. Вона надає нам численні задокументовані приклади переслідувань і репресій", - зазначається в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

Крім того, Брюссель закликає владу Білорусі негайно припинити будь-яке насильство, особливо тортури і жорстоке поводження з мирними демонстрантами і опозицією, беззастережно звільнити всіх політв'язнів, забезпечити безпеку всіх журналістів. Також ЄС закликає провести незалежне розслідування всіх ексцесів з боку сил безпеки і притягти винних до відповідальності.

Доповідь ОБСЄ

В опублікованій доповіді ОБСЄ щодо виборів у Білорусі вказувалося на низку порушень, у тому числі запізніле запрошення міжнародних спостерігачів, обмеження права балотуватися, створення нерівних умов для кандидатів, в тому числі щодо фінансування тощо. "На тлі очевидних недоліків президентських виборів, які не відповідали базовим вимогам, встановленим на основі попереднього спостереження за виборами і спостережень громадян, дані президентські вибори необхідно визнати такими, що не відповідають міжнародним зобов'язанням країни щодо проведення виборів. Повідомлення про те, що дані президентські вибори не були прозорими, вільними і чесними, слід визнати підтвердженими", - зазналося в доповіді ОБСЄ.

Нагадаємо, напередодні ЄС запустив процедуру запровадження санкцій проти білоруського правителя Олександра Лукашенка та ще 14 білоруських посадовців.

Як повідомлялося, згідно з офіційними результатами виборів, що відбулись в Білорусі 9 серпня, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. З того часу в країні тривають протести, під час яких білоруські силовики жорстко поводяться з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

Євросоюз не визнає легітимності президентства Лукашенка. 2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. 12 жовтня Рада ЄС у закордонних справах затвердила висновки щодо подій у Білорусі, в яких підтверджується готовність Євросоюзу запровадити санкції щодо офіційних осіб країни, зокрема Олександра Лукашенка. Санкції щодо посадовців режиму Олександра Лукашенка також запровадили США.