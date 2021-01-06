 У Білорусі знову протестували проти Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2021

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Новини

У Білорусі знову протестували проти Лукашенка

У столиці Білорусі та декількох інших містах відбулися локальні акції протесту. Цього разу в Мінську не відключали мобільний інтернет і не закривали станції метро.

Акція протесту в Мінську

На одній з акцій протесту в Мінську (грудень 2020 року)

У Білорусі тривають акції протесту. В неділю, 10 січня, нечисленні демонстрації відбулися в декількох районах столиці країни Мінська, а також у кількох інших містах. За даними інформагенції "Інтерфакс", нечисленні колони з мітингарями пройшлися по таких районах Мінська, як Кам'яна гірка, Лебедячий і Ждановичі. Крім того, акції протесту відбувалися в районі вулиці Ангарської і підшипникового заводу.

Повідомляється, що цього разу в столиці Білорусі працювали метро й мобільний інтернет.

Також за повідомленнями білоруських Telegram-каналів, акції протесту відбулися в Бресті, Могильові, Гродно, Новогрудці й Вітебську.

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Лукашенко обіцяє проєкт нової конституції, а Тихановська вимагає референдум без Лукашенка

Тим часом Олександр Лукашенко пообіцяв представити до кінця поточного року проєкт нової конституції. Про це політик сказав у ефірі телеканалу "Россия 1". "До кінця 2021 року проєкт нової конституції буде готовий. І тоді на референдумі люди визначать, бути новою конституцією чи не бути", - сказав білоруський правитель у неділю.

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Цю заяву Лукашенка прокоментувала екскандидатка в президенти Білорусі від опозиції Світлана Тихановска. У своєму офіційному Telegram-каналі політикиня написала: "У 2020 році ми заявили, що не вважаємо його президентом. Значить, ми не приймемо жодних його фейків замість Конституції, жодних таємних зібрань та інсценованих референдумів, і вже точно - жодних нових законів, поки він утримує пост за допомогою зброї. Нові вибори і народний референдум щодо нової Конституції повинні пройти до кінця 2021 року і без Лукашенка. У Білорусі може бути прийнята тільки одна нова Конституція - народна", - заявила представниця опозиції.

Протести у Білорусі

У Білорусі з 9 серпня, коли відбулися президентські вибори, тривають масові протести. Згідно з офіційними результатами виборів, переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який перебував на посаді президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів і вважає їх сфальсифікованими. Під час протестів білоруські силовики неодноразово жорстко поводилися з демонстрантами, затримуючи щотижня сотні людей.

З середини листопада минулого року протестувальники  дотримуються тактики локальних акцій у різних районах Мінська та інших міст країни, відмовившись від масштабних зібрань.

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У жовтні Євросоюз запровадив санкції щодо 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії щодо учасників протестів. До санкційного списку потрапили, зокрема, глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК. У листопаді ЄС розширив список, включивши в нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 17 грудня Рада ЄС схвалила третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка - візові та майнові заборони щодо ще 29 фізичних осіб, а також вперше - проти цілої низки підприємств.

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